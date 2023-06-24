Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Малыхин: то, что я пришёл в ММА, — заслуга Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Чемпион азиатской лиги ONE Championship в полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что пришёл в смешанные единоборства благодаря Фёдору Емельяненко.
Малыхин: то, что я пришёл в ММА, — заслуга Фёдора Емельяненко
  • Gettyimages.ru

«Конечно, Фёдор Емельяненко. Как-то я сидел дома, никому не нужный, смотрел бои Фёдора и каждый раз думал: «Я тоже так могу. Он прославляет нашу страну, он молодец! Я заряжался-заряжался, и вот что вышло. Процентов на 80 то, что я пришёл в ММА, — это заслуга Фёдора Емельяненко, — цитирует Малыхина «Матч ТВ».

Малыхин победил в тяжёлом дивизионе канадца Аржана Буллара и стал чемпионом в двух весовых категориях. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Российский боец одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения в карьере. Для Буллара это второе поражение в карьере при 11 выигранных поединках.

Ранее Малыхин рассказал, что представлял свой поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить