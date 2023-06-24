Малыхин: то, что я пришёл в ММА, — заслуга Фёдора Емельяненко

Чемпион азиатской лиги ONE Championship в полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что пришёл в смешанные единоборства благодаря Фёдору Емельяненко.

«Конечно, Фёдор Емельяненко. Как-то я сидел дома, никому не нужный, смотрел бои Фёдора и каждый раз думал: «Я тоже так могу. Он прославляет нашу страну, он молодец! Я заряжался-заряжался, и вот что вышло. Процентов на 80 то, что я пришёл в ММА, — это заслуга Фёдора Емельяненко, — цитирует Малыхина «Матч ТВ».

Малыхин победил в тяжёлом дивизионе канадца Аржана Буллара и стал чемпионом в двух весовых категориях. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Российский боец одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения в карьере. Для Буллара это второе поражение в карьере при 11 выигранных поединках.

Ранее Малыхин рассказал, что представлял свой поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.