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Малыхин: представлял свой бой против Джона Джонса

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Чемпион азиатской лиги ONE Championship в полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что представлял свой поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.
Малыхин: представлял свой бой против Джона Джонса
  • Gettyimages.ru

«Представлял, конечно. И в голове это получается очень красиво, но только ты выходишь в октагон… У Джона Джонса сумасшедшие навыки — его локти, прекрасная борьба. Если бы я дрался с Джонсом, то в этом поединке решал бы характер», — цитирует Малыхина «Матч ТВ».

Малыхин победил в тяжёлом дивизионе канадца Аржана Буллара и стал чемпионом в двух весовых категориях.

Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер.

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