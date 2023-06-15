Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер

Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что готов провести бои с чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула промоушена Фрэнсисом Нганну в один вечер.

«Я слышал, что Джон Джонс ищет бой. Я тут, я этот парень. У меня есть мысль. Как насчёт того, чтобы я подрался с Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер? Что насчёт этого? Вот как я оцениваю этих двух бездельников. Вперёд, ребята», — сказал Фьюри в видеообращении на своей странице в социальных сетях.

В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. Спортсмен также является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

На счету 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее Нганну призвал Фьюри к переговорам о бое.