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Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер

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Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что готов провести бои с чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула промоушена Фрэнсисом Нганну в один вечер.
Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Hyde

«Я слышал, что Джон Джонс ищет бой. Я тут, я этот парень. У меня есть мысль. Как насчёт того, чтобы я подрался с Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер? Что насчёт этого? Вот как я оцениваю этих двух бездельников. Вперёд, ребята», — сказал Фьюри в видеообращении на своей странице в социальных сетях.

В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. 

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. Спортсмен также является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

На счету 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее Нганну призвал Фьюри к переговорам о бое.

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