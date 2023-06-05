Нганну призвал Фьюри к переговорам о бое

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну обратился к действующему чемпиону мира по боксу британцу Тайсону Фьюри с призывом начать переговоры о поединке.

«Хватит болтать, Тайсон, переходи к делу. Я уже сделал тебе одолжение, согласившись на твои перчатки и твои правила, потому что у тебя ограниченный набор навыков», — написал Нганну в соцсетях.

15 января Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и покинул UFC. 16 мая стало известно, что он заключил контракт с американским MMA-промоушеном PFL.

В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. Спортсмен также является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее британский боксёр Тайсон Фьюри отказался от поединка по правилам смешанных единоборств (ММА) с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) американцем Джоном Джонсом.