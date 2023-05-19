Фьюри отказался драться с Джонсом в ММА и вызвал его на боксёрский поединок

Британский боксёр Тайсон Фьюри отказался от поединка по правилам смешанных единоборств (ММА) с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) американцем Джоном Джонсом.

«Ты говоришь о встрече со мной в клетке, но я боксёр. Если захочешь зайти в ринг — будь моим гостем и дай мне знать», — написал Фьюри на своей странице в социальной сети.

34-летний британец вызвал Джонса на боксёрский поединок.

«Тебе не надо будет звонить кому-либо, никакой драмы. Звони мне, потому что это бой по правилам бокса, а я босс в этой игре. Ты отличный боец, но точно не боксёр. Всего наилучшего и удачи», — заявил он.

Напомним, что американский боец предложил боксёру поединок по правилам ММА, которому мог бы поспособствовать президент UFC Дана Уайт.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон назвал Фьюри лучшим боксёром в мире.