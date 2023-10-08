Габдуллин: нисколько не сомневался в победе Усмана Нурмагомедова

Президент международной Лиги ММА и К-1 Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов продемонстрировал отличный бой с американцем Брентом Примусом.

«Я нисколько не сомневался в победе Усмана. Легендарная школа Абдулманапа Нурмагомедова показывает себя. Эти фундаментальные навыки и дисциплина, заложенные ранее, сегодня дают великолепный результат», — цитирует Габдуллина «Матч ТВ».

Бой в Сан-Диего на юбилейном турнире Bellator 300 завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

На счету Усмана 18 побед и нет поражений. Для него это уже вторая успешная защита титула Bellator. Примус проиграл четвёртую битву из 16 поединков.

Ранее чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров выразил уверенность, что возвращение флагов придаст российским бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дополнительную мотивацию.