Гончаров: возвращение флагов придаст бойцам дополнительную мотивацию

Чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров уверен, что возвращение флагов придаст российским бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дополнительную мотивацию.

«Это крутая новость. Это дополнительная мотивация для наших бойцов, которые выступают за океаном, прославлять свою страну, несмотря на обстановку в мире. Хорошая новость», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.

Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.