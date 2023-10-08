Гончаров: возвращение флагов придаст бойцам дополнительную мотивацию
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«Это крутая новость. Это дополнительная мотивация для наших бойцов, которые выступают за океаном, прославлять свою страну, несмотря на обстановку в мире. Хорошая новость», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».
8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.
Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.