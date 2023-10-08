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Гончаров: возвращение флагов придаст бойцам дополнительную мотивацию

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Чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров уверен, что возвращение флагов придаст российским бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дополнительную мотивацию.
Гончаров: возвращение флагов придаст бойцам дополнительную мотивацию
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Это крутая новость. Это дополнительная мотивация для наших бойцов, которые выступают за океаном, прославлять свою страну, несмотря на обстановку в мире. Хорошая новость», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны. 

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус. 

Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.

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