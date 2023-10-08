Свищёв: решение UFC по флагам направлено против дискриминации

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что решение отменить запрет на национальные флаги на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) было принято в интересах развития спорта.

«Такие решения говорят о нежелании иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации», — цитирует Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает решение и рекомендует остальным спортивным федерациям и лигам последовать примеру UFC.

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.

Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.





