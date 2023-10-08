Свищёв: решение UFC по флагам направлено против дискриминации
- Gettyimages.ru
- © South_agency
«Такие решения говорят о нежелании иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации», — цитирует Свищёва ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает решение и рекомендует остальным спортивным федерациям и лигам последовать примеру UFC.
8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.
Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.