Вторая защита Нурмагомедова и поход Фрейманова за титулом: главные события октября в MMA без учёта UFC 294

Усман Нурмагомедов проведёт поединок с Брентом Примусом за титул в лёгком весе, победитель которого выйдет в полуфинал Гран-при Bellator. Действующий чемпион ACA в категории до 70,3 кг Абдул-Азиз Абдулвахабов померится силами с Мухамедом Коковым, а Илья Фрейманов поборется за временный трофей ONE FC с Таном Ли. Мухамед Берхамов постарается реабилитироваться за поражение от Лоренца Ларкина в схватке с Германом Террадо, а Ирина Алексеева сразится с Мелиссой Диксон.

ACA 164

Дата и место проведения: 4 октября, Грозный (Россия).

Значимые бои: Абдул-Азиз Абдулвахабов (ч) — Мухамед Коков (титул в лёгком весе).

В ACA продолжают определяться участники полуфиналов Гран-при в различных дивизионах. В лёгком за путёвку в следующий раунд сразятся обладатели абсолютного и временного титулов — Абдул-Азиз Абдулвахабов и Мухамед Коков. Для чемпиона этот поединок станет первым почти за два года. Последний раз он заходил в клетку в ноябре 2021-го, когда в близком бою сломил сопротивление Хакрана Диаса, но потом взял большую паузу. В это время активно обсуждался его возможный переход в PFL, а американский промоушен даже назначил ему встречу с Ахмедом Амиром, но та так и не состоялась.

Коков же находится в отличной форме — идёт на серии из трёх побед, а в последней битве был сильнее того же Диаса. Причём сделал это более уверенно, чем Абдулвахабов. Поэтому изначально записывать его в аутсайдеры не стоит. Да, в ударной технике он уступает, но за счёт борцовских навыков способен навязать борьбу.

ONE Fight Night 15

Дата и место проведения: 7 октября, Бангкок (Таиланд).

Значимые бои: Илья Фрейманов — Тан Ли (временный титул в лёгком весе), Тимофей Настюхин — Чжан Липэн, Мансур Малачиев — Джошуа Пасио.

Непривычно много российских бойцов выступит на октябрьском турнире ONE FC. И один из них даже поборется за трофей, пусть и временный. Илья Фрейманов сразится с бывшим обладателем пояса в лёгком весе Таном Ли, а в случае победы получит возможность помериться силами с действующим чемпионом Танг Каем. Да, в плане опыта россиянин заметно уступает бывшему участнику шоу The Ultimate Fighter, но в данном случае это может сыграть против него. С возрастом представителям легчайших категорий становится крайне непросто поддерживать уровень, и далеко не факт, что 38-летний американец сумеет угнаться за гораздо более молодым визави.

В отличие от идущего на серии из пяти досрочных побед Фрейманова, Тимофей Настюхин переживает не лучший этап в карьере. В трёх последних схватках он уступил нокаутом, а его триумф в сражении с Эдди Альваресом пока так и остался главным достижением. Подправить своё положение он постарается в битве с Чжан Липэном — после проигрыша Сайгиду Изагахмаеву китаец не бился больше года.

В свою очередь, продлить успешную серию в ONE FC постарается Мансур Малачиев. Бывший чемпион Eagle FC дебютировал в лиге в июне и с ходу «задушил» крепкого Джереми Миадо. Теперь его ждёт гораздо более сложное испытание. Джошуа Пасио дважды завоёвывал титул в наилегчайшем весе и провёл три защиты, пока не был бит Джарредом Бруксом.

Bellator 300

Дата и место проведения: 7 октября, Сан-Диего (США).

Значимые бои: Усман Нурмагомедов (ч) — Брент Примус (титул в лёгком весе), Крис Сайборг (ч) — Кэт Зингано (титул в полулёгком весе), Лиз Кармуш (ч) — Илима-Лей Макфарлейн (титул в наилегчайшем весе), Мухамед Берхамов — Герман Террадо.

На фоне грандиозного UFC 294 юбилейный турнир Bellator выглядит не слишком впечатляюще. С одной стороны, его украсят сразу три титульных поединка, с другой — по-настоящему кассовым можно назвать лишь два из них. Безусловно, какую-никакую аудиторию привлекут сражения за пояса в женских дивизионах, но внимание большого числа фанатов привлечёт максимум долгожданное возвращение Крис Сайборг. Последний раз та дралась в Bellator в апреле 2022-го, после чего провела два боя по правилам бокса. Понимает это и Скотт Кокер, поэтому и ставит схватку с участием бразильянки второй с конца.

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Гораздо любопытнее то, что закрывать шоу будет битва между Усманом Нурмагомедовым и Брентом Примусом. Да, помимо трофея, россиянин и американец поборются за путёвку в финал Гран-при, но вряд ли это стало ключевым фактором. Скорее, это говорит о статусе двоюродного брата Хабиба, которого уже сейчас можно назвать в числе главных звёзд лиги.

Да и противостояние с Примусом выглядит крайне интригующим. Американец — бывший чемпион, ранее бравший верх над самими Майклом Чендлером и Бенсоном Хендерсоном. И два поражения в последних шести схватках не должны смущать. Без шансов он проиграл лишь Александру Шаблию — ещё одному фавориту Гран-при, в то время как дуэль с Исламом Мамедовым была предельно равной.

Кроме того, Брент очень силён в борьбе и по праву владеет чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Следовательно, в партере Нурмагомедову может быть крайне непросто. Практически любое неверное решение может привести к тому, что к нему будет применён болевой или удушающий приём.

Помимо Усмана, на юбилейном турнире выступит Мухамед Берхамов. В феврале тот потерпел сокрушительное поражение от Лоренца Ларкина и постарается реабилитироваться. Соперник достойный, но более чем проходимый и хорошо известный российским болельщикам. В 2018-м тот сначала проиграл нокаутом Магомеду Магомедкеримову, а затем — единогласным решением Джейку Шилдсу. Правда, после этого в клетку он ни разу не заходил.

Contender Series: Week 10

Дата и место проведения: 10 октября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Юрий Панфёров — Торрез Финни.

Пробиться в UFC через претендентскую серию Даны Уайта постарается ещё один российский боец. Юрий Панфёров за свою профессиональную карьеру ни разу не бился на родине. В 2021-м дебютировал в CES MMA, а после засветился ещё в паре региональных американских организаций. И за это время одержал шесть побед, причём исключительно досрочно.

Аналогичным рекордом может похвастаться и его оппонент. Правда, однажды Торрезу Финни всё же пришлось провести в клетке все 15 минут. В апреле он отработал все три раунда с Калебом Крампом, ныне имеющим крайне невпечатляющий рекорд (5-5-1). Но из-за этого недооценивать американца не стоит. Тот обладает нокаутирующей мощью и может стать серьёзным испытанием для Панфёрова, выступающего под прозвищем Русский Полярный Медведь.

UFC Fight Night 230

Дата и место проведения: 14 октября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Ирина Алексеева — Мелисса Диксон.

В октябре свой второй бой в UFC проведёт представительница легчайшего дивизиона. Выступление Ирины Алексеевой в сражении со Стефани Эггер оставило двоякое впечатление. С одной стороны, Русская Ронда сломила сопротивление соперницы всего за 131 секунду, поймав ту на рычаг колена. С другой — провалила взвешивание, чем могла немного разочаровать организаторов.

Возможно, именно этим обстоятельством обусловлен выбор её визави. Для Мелиссы Диксон этот поединок станет дебютным в чемпионате, следовательно, победа над ней вряд ли позволит Алексеевой серьёзно продвинуться в рейтинге. Ведь оценить реальный уровень британки пока не представлялось возможным.

Ранее она хорошо проявляла себя в английской лиге Golden Ticket Fight Promotions и французской Ares, но за это время встречалась лишь с одной достойной оппоненткой — тоже россиянкой. В преддверии той дуэли Дарья Железнякова шла на серии из восьми побед подряд, но уступила нокаутом за секунду до окончания первого раунда.