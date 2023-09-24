Ручной треугольник и вертушка в голову: Магомедшарипов и Билостенный одержали досрочные победы на турнире Bellator 299

Хасан Магомедшарипов взял верх над Петром Недзельским на турнире Bellator 299 в Дублине. Во втором раунде не знающий поражений россиянин поймал поляка на удушающий приём и одержал девятую победу в карьере. В свою очередь, Сергей Билостенный реабилитировался за неудачу в дебютной схватке под эгидой промоушена, на третьей минуте отправив в нокаут Касима Араса. В главном поединке вечера Джонни Эблин сломил сопротивление Фабиана Эдвардса и во второй раз защитил титул чемпиона в среднем весе.

Турнир Bellator в Дублине привлекал внимание болельщиков по нескольким причинам. В его программе значилось аж 20 поединков (рекорд промоушена в 2023 году), а венчала шоу дуэль за пояс в среднем весе между Джонни Эблином и Фабианом Эдвардсом. Брат чемпиона UFC Леона Эдвардса ранее взял верх над легендарными Лиото Мачидой и Гегардом Мусаси. Не обошлось и без участия российских бойцов, приглашённых буквально на флажке. За несколько недель до шоу было объявлено о выступлении Хасана Магомедшарипова и Сергея Билостенного.

Но если тяжеловес заблаговременно узнал имя своего оппонента и мог целенаправленно готовиться к дуэли, то представитель полулёгкого дивизиона был вынужден спешно перестраиваться по ходу лагеря. Изначально младший брат Забита Магомедшарипова должен был биться с валлийцем Мартином Макдоной, но тот снялся с мероприятия и был заменён на опытного 32-летнего поляка Петра Недзельского. Известен тот был не только завоеванием титула местного промоушена Babilon MMA и победой над пятым номером категории Педру Карвалью, но и нелюбовью к весогонкам. Так, предшествующее его предыдущей схватке с Ивом Ланду взвешивание тот провалил.

Также по теме Слухи о смене категории, приезд Нурмагомедова и перепалка с Физиевым: что окружает подготовку Махачева к бою с Оливейрой Ислам Махачев перешёл к заключительному этапу подготовки перед ответным боем с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Об...

Такая же участь постигла его и в этот раз. Но если в мае он превысил лимит на 0,5 кг, то на этот раз — на 1,2 кг. И не только был вынужден отдать сопернику 20% от своего гонорара, но и поспособствовал переносу поединка в промежуточный дивизион. В такой ситуации многие спортсмены отказываются принимать бой, однако Магомедшарипов не испугался встречи с заметно более тяжёлым соперником и вошёл в клетку. И не зря.

Хотя первый раунд получился довольно конкурентным. Магомедшарипов действовал первым номером и постоянно поддавливал Недзельского, но тот продолжал упрямо огрызаться. И не всегда в рамках правил. Так, впервые оказавшись на полу, он принялся стучать по затылку россиянину, за что получил предупреждение от рефери Марка Годдарда. Тот схватил его за руку и в жёсткой форме произвёл внушение. И хотя впоследствии поляк ещё пытался прибегать к подобным трюкам, откровенного хамства себе уже не позволял.

Тем не менее Магомедшарипов, хоть и был активнее, ничем впечатляющим в первом отрезке не запомнился. Да, два тейкдауна наверняка помогли ему склонить судей на свою сторону, но по-настоящему ярких эпизодов было мало. В стойке он предпочитал не рисковать и стараться обстреливать противника с дистанции, но не преуспевал.

После перерыва Хасан заметно прибавил. В ход пошли фирменные удары ногами, пара из которых пришлась точно в цель. Сначала по корпусу зашла эффектная вертушка, а потом и боковой. И Петру стало не так приятно находиться в клетке. А чуть позднее чувство дискомфорта усилилось — Магомедшарипов в третий раз повалил его на канвас и принялся искать бреши в его обороне.

До поры до времени Недзельский не просто держался, но даже угрожал удушающим. В самой концовке первого отрезка он также прихватывал Магомедшарипова за шею в попытке провести гильотину, но не добился успеха. Зато россиянину наконец удалось выйти из фулл-гарда и пробраться сначала в полугард, а затем и в позицию бокового контроля. И именно в этот момент положение поляка стало практически безвыходным — на его шее сомкнулся ручной треугольник.

Недзельский пытался сопротивляться, но делать было уже нечего. Какое-то время он сомневался, стоит ли стучать, но впоследствии всё же признал капитуляцию. Не знающий поражений Магомедшарипов одержал девятую победу в карьере подряд (9-0) и сделал весомую заявку на включение в топ-10 рейтинга организации в весе до 65,8 кг. Ведь если его предыдущие оппоненты были проходными, то этого к данной категории отнести было нельзя. На момент встречи Пётр мог похвастаться внушительным рекордом 17-6.

Если бой с участием Магомедшарипова проходил в середине программы, то Билостенный вошёл в клетку одним из первых. В отличие от соотечественника, он не мог похвастаться громкой и прославленной фамилией, да и возвращался в восьмиугольник после обидного фиаско. В апреле он был дисквалифицирован за удары по затылку в сражении с Тайреллом Форчуном, смазав свой дебют в Bellator.

Поэтому на турнире в Дублине россиянин получил в соперники гораздо менее мастеровитого и раскрученного бойца. Да, в немецкой лиге EMC Касим Арас владел титулом, но карьеру в Bellator начал не очень удачно и проиграл Дэвиону Франклину единогласным решением судей. И хотя назвать его мальчиком для битья было нельзя, его перспективы в противостоянии с Билостенным были туманными.

И по ходу битвы это лишь подтвердилось. Арас уступал Билостенному во всём: в росте, длине рук, скорости и техническом арсенале. В то время как Сергей здорово двигался, постоянно финтил и отбивал ноги противнику, тот упорно продолжал готовить разящий выпад. Но попытки исполнить его были безуспешными. Он попросту не мог угнаться за соперником.

Билостенный же продолжал «прикармливать» Араса ударами ногой с разворота. Первая пара вертушек пришлась в корпус и замедлила и без того не самого скоростного спортсмена. А следующая влетела аккурат в голову немца. Касим отшатнулся к сетке, но и там не избежал экзекуции, после чего в дело вмешался рефери. И возвестил о первом триумфе россиянина в американском промоушене. Сергей провёл в клетке лишь 2 минуты 33 секунды.

Также по теме Вечер в мексиканском стиле: Шевченко не смогла отобрать пояс у Грассо, Копылов нокаутировал Фремда на Noche UFC Валентина Шевченко второй раз подряд не смогла взять верх над Алексой Грассо и упустила шанс вернуть себе пояс UFC в наилегчайшем...

Что касается остальных боёв, стоит отметить триумфы Мадса Бёрнелла и Аарона Пико в противостояниях с Даниэлем Вайхелем и вышеупомянутым Педру Карвалью соответственно. Обе схватки прошли в рамках полулёгкого дивизиона, и не исключено, что один из потерпевших поражение спортсменов вскоре померится силами с Магомедшариповым. В главном поединке турнира обошлось без сюрпризов. Эблин не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в третьем раунде нокаутировал Эдвардса, во второй раз защитив трофей в средней категории.

Правда, совсем лёгкой эта схватка для него не стала. Во втором отрезке Джонни неудачно пошёл в размен и пропустил удар локтем. В результате на его правой брови образовалось глубокое рассечение, которое в перспективе могло стоить ему трофея. Но американец вовремя спохватился и сначала эффектным правым боковым уложил британца на настил, а затем добил его сверху. По иронии судьбы ключевым оказалось именно попадание локтем.

Уже после остановки дуэли потерявший самообладание Эблин отчаянно пытался прорваться к сопернику, а потом что-то в агрессивной манере высказывал его старшему брату. Однако чемпиона удалось удержать. Впоследствии он пришёл в себя, пожал Эдвардсу-младшему руку и уже в более спокойной манере пообщался с бывшим рефери, а ныне комментатором Джоном Маккарти. И назвал себя одним из лучших средневесов планеты.