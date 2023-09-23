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Махачев — о возможном поединке с Ковингтоном: лёгкие деньги

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Обладатель титула в лёгком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев высказался о возможном бое с американцем Колби Ковингтоном.
Махачев — о возможном поединке с Ковингтоном: лёгкие деньги
  • Gettyimages.ru

«Лёгкие деньги», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Следующий бой Махачев проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

Напомним, что в октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. 

Ранее тренер Махачева поделился опасениями перед реваншем с Оливейрой.

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