Махачев — о возможном поединке с Ковингтоном: лёгкие деньги
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«Лёгкие деньги», — написал Махачев в своих социальных сетях.
Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Следующий бой Махачев проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.
Напомним, что в октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде.
Ранее тренер Махачева поделился опасениями перед реваншем с Оливейрой.