Махачев — о возможном поединке с Ковингтоном: лёгкие деньги

Обладатель титула в лёгком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев высказался о возможном бое с американцем Колби Ковингтоном.

«Лёгкие деньги», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Следующий бой Махачев проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

Напомним, что в октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде.

Ранее тренер Махачева поделился опасениями перед реваншем с Оливейрой.