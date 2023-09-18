Тренер Махачева поделился опасениями перед реваншем с Оливейрой

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Оливейра горит. Он будет мотивированнее, чем когда-либо. И на этот раз он не допустит ошибку, он знает, что Ислам — самый опасный парень, с которым он встречался», — цитирует Мендеса Lord Ping.

Бой между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.