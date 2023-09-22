Чимаев перестанет представлять Швецию и начнёт выступать под флагом ОАЭ

Махди Шаммаса, менеджер Хамзата Чимаева, сообщил, что боец смешанных единоборств чеченского происхождения принял решение прекратить выступать под флагом Швеции.

Чимаев эмигрировал из Швеции, он больше не швед, Хамзат выйдет на бой с Пауло Костой под флагом ОАЭ, передаёт слова Шаммаса SVC Sport.

На счету 29-летнего чеченца 12 побед (пять нокаутом) в 12 поединках в профессиональной карьере. Бразилец одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

Чимаев сразится с Костой 21 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 294 в Абу-Даби.

Ранее Коста заявил, что ненавидит Чимаева и заставит его страдать.