Чимаев перестанет представлять Швецию и начнёт выступать под флагом ОАЭ
Чимаев эмигрировал из Швеции, он больше не швед, Хамзат выйдет на бой с Пауло Костой под флагом ОАЭ, передаёт слова Шаммаса SVC Sport.
На счету 29-летнего чеченца 12 побед (пять нокаутом) в 12 поединках в профессиональной карьере. Бразилец одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.
Чимаев сразится с Костой 21 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 294 в Абу-Даби.
Ранее Коста заявил, что ненавидит Чимаева и заставит его страдать.