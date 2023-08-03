Коста: я ненавижу Чимаева и заставлю его страдать

Бразильский боец Пауло Коста прокомментировал предстоящий поединок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я ненавижу этого чувака Хамзата. Я тренируюсь, чтобы заставить его страдать, а не просто победить его. Я хочу сделать это в красивом стиле. Я проявлю все свои умения и концентрацию, чтобы показать лучший бой в жизни», — цитирует Косту MMA Junkie.

Поединок в средней весовой категории между Чимаевым и бразильцем Пауло Костой пройдёт 21 октября на UFC в Абу-Даби.

На счету 29-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. Коста же одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры пройдёт в октябре в Абу-Даби.