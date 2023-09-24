Северин: бой между Папиным и Асбаровым пройдёт всю дистанцию

Боец Александр Северин считает, что в поединке между российским боксерами Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым не будет явного фаворита.

«На мой взгляд, победит тот, кто сможет реализовать свой геймплан. И я считаю, что поединок пройдет всю дистанцию, а победителем станет… Вот трудно дать прогноз — победит сильнейший», — цитирует Северина «Матч ТВ».

Он выразил уверенность, что поклонников бокса ожидает интересный поединок между «двумя высококлассными бойцами».

Бой пройдёт 28 октября на московской «ЦСКА Арене» и возглавит шоу «Однажды в ринге», сообщили организаторы турнира.

До решения об исключении российских и белорусских боксёров из рейтингов WBC Папин занимал первую строчку и был обязательным претендентом на пояс в первом тяжёлом весе. Сейчас Папин находится на седьмой позиции в рейтинге WBA. В последнем бою Папин 29 октября 2022 года техническим нокаутом во втором раунде победил боснийца Дамира Бельо.

Мастер спорта международного класса по боксу Асбаров, известный по выступлениям на голых кулаках, одержал четыре победы в четырёх поединках, в том числе и над Дмитрием Кудряшовым. В последнем бою Асбаров в марте текущего года в Дубае большинством решений судей победил американца Брэндона Глэнтона.

Папин и Асбаров входят в топ-4 рейтинга российских боксёров первого тяжёлого веса на авторитетном портале BoxRec.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Сергей Билостенный одержал первую победу в Bellator.