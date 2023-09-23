Слухи о смене категории, приезд Нурмагомедова и перепалка с Физиевым: что окружает подготовку Махачева к бою с Оливейрой

Ислам Махачев перешёл к заключительному этапу подготовки перед ответным боем с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Об этом действующий чемпион в лёгком весе сообщил у себя в соцсетях. При этом его тренер Хавьер Мендес считает, что грядущий поединок станет для Махачева более сложным, чем схватка годичной давности. Согласен с ним и Хабиб Нурмагомедов, чьё присутствие на шоу по-прежнему остаётся под вопросом. При этом в СМИ активно обсуждается потенциальный переход россиянина в полусредний дивизион, который скептически оценивает другой звёздный боец — Рафаэль Физиев.

Подготовка к реваншу

22 октября 2022-го Ислам Махачев сокрушил Чарльза Оливейру в главном поединке турнира UFC 280 и завоевал титул чемпиона в лёгком весе. И практически год спустя — 21 октября — россиянину придётся вновь сразиться с бразильцем и доказать, что трофей достался ему не случайно.

С тех пор оба бойца успели по разу зайти в октагон. Но если преемник Хабиба Нурмагомедова в крайне напряжённой битве взял верх над Александером Волкановски, то Дю Бронкс не оставил ни шанса Бенэилу Дариушу, на тот момент считавшемуся чуть ли не сильнейшим среди претендентов. И хотя изначально Оливейра не планировал выступать в Абу-Даби, сейчас его шансы оцениваются довольно высоко.

Так, глава зала American Kickboxing Academy и по совместительству наставник россиянина Хавьер Мендес считает, что в реванше его подопечному придётся гораздо труднее. И дело не только в навыках Оливейры, но и в его психологическом настрое.

Также по теме Жаркая осень: Махачев сразится с Оливейрой, Волков подерётся с Туивасой, а Чимаев — с Костой Ислам Махачев проведёт реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби. Действующий чемпион в...

«Оливейра очень хочет победить. Он будет более мотивирован, чем когда-либо раньше, потому что он скучает по поясу. Бой с Дариушем показал нам всю серьёзность его настроя. Он сделал с ним то, чего мы никак не ожидали. Он просто полностью его уничтожил. У Чарльза настрой лучше, чем когда-либо... Я не говорю, что в первый раз он недооценил Ислама, это было не так. Но мне кажется, что он был слишком самоуверен. Так что теперь Оливейра не будет себя переоценивать, он знает, что Ислам — самый опасный парень из всех, с кем он дрался», — приводит слова Мендеса BJPenn.com.

С этим сложно не согласиться. Три ярчайшие победы в титульных битвах могли немного расслабить Оливейру. Под конец своего пребывания на троне категории тот больше говорил про денежный бой с Конором Макгрегором и желание помериться силами с Хабибом Нурмагомедовым, чем про противостояние с Махачевым, и вполне мог недооценить противника. Теперь же в эту ловушку рискует угодить сам Ислам, которому выигрыш трофея дался значительно легче, чем многие предполагали.

Сумеет ли россиянин не повторить ошибок соперника — покажет главный бой UFC 294. Пока же он продолжает сборы в Кисловодске, где также работают его партнёры по команде Eagles MMA — Мовлид Хайбулаев, Гаджи Рабаданов, Тагир Уланбеков и другие.

«Подошёл к концу очередной этап подготовки. Спасибо моим тренерам и всем братьям за помощь на этих сборах, скоро начнём самый важный, заключительный этап», — написал чемпион UFC в соцсетях.

Присутствие Нурмагомедова

Помимо прочих, о следующей схватке своего друга и соратника высказался и Нурмагомедов. Он согласился с мнением Мендеса и предположил, что ответная дуэль станет для Махачева более непростым испытанием, чем битва годичной давности. И тоже заострил внимание на настрое Оливейры.

«Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так уже проигрывал. Если в первом бою у него были какие-то опасения и так далее... Я думаю, что для них обоих поединок не будет лёгким. Для Ислама вторая схватка будет сложнее первой. Это моё сугубо личное мнение», — заявил Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

Кроме того, Хабиб поделился эмоциями от просмотра дуэли между Махачевым и Волкановски, за которой он не имел возможности наблюдать воочию. По его словам, для Ислама та битва стала самой напряжённой в карьере, да и у него самого отняла много нервов.

«Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжёлый бой вдали от дома. Акклиматизация, на восстановление от весогонки на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Ты в это время можешь ещё один раз поспать и покушать, 2—3 кг набрать... Знал, что между взвешиванием и поединком будет 28 часов, а в Абу-Даби было 39 часов. А это большая разница. А ещё часовые пояса, Австралия. Но это всё не отмазки, объясняю, почему переживал. Меня не было рядом, конечно. В первый раз в жизни. Я очень сильно переживал», — добавил Нурмагомедов.

Под вопросом до сих пор остаётся и присутствие Нурмагомедова на реванше между Махачевым и Оливейрой. Ещё месяц назад Мендес признавался, что Хабиб, скорее всего, не поедет в Абу-Даби на UFC 294. Однако впоследствии появились другие сведения.

«В углу Хабиба, наверное, не будет. На подготовку заедет, посмотрит, подскажет. А так чтобы не прилететь на бой — такого нет. Секундировать, всё время рядом находиться не будет, а на бой приедет, да. Все поедем, поддержим», — сказал глава Eagle FC Шамиль Завуров в интервью журналисту Игорю Лазорину.

Перепалка с Физиевым и переход в полусредний вес

Пока Махачев готовится ко второй защите титула, в Лас-Вегасе будут выявлять имя ещё одного участника чемпионской гонки и, возможно, будущего соперника россиянина. В главной схватке UFC Fight Night 228 сойдутся Матеуш Гамрот и Рафаэль Физиев — тот самый, о чьём уровне Ислам отзывался не очень высоко. Ранее он выражал мнение, что азербайджанец никогда не пробьётся в топ-3 рейтинга, а хороший борец одержит над ним досрочную победу.

Перед шоу Физиева ожидаемо попросили прокомментировать заявление Махачева. Как признался Рафаэль, слова чемпиона его не задели.

«Сейчас я буду драться с Гамротом, с грепплером, с борцом элитного уровня. Мне самому интересно, смогу ли я остановить его, смогу ли остановить борьбу такого уровня. Если остановим — покажем тому же Исламу, что я могу бороться, могу останавливать ребят с хорошей борьбой. Хотя у меня был Мойкано с хорошим грепплингом — он тоже «спать лёг», — цитирует Физиева Sport24.

При этом в беседе со Sportskeeda азербайджанец пошёл дальше. По его словам, как боец Махачев не сильнее Гамрота, а в плане борьбы они находятся примерно на одном уровне. Фактически согласился с ним и сам Матеуш. Он считает, что в грепплинге превосходит Ислама и с нетерпением ждёт возможности доказать это в клетке.

Также Физиев не обошёл стороной тему возможного перехода Махачева в полусреднюю категорию. Об этом тот заявил сразу после победы над Оливейрой, но пока сосредоточился на защите пояса в родном весе. И как считает Рафаэль, в будущем он вряд ли решится на этот шаг.

В свою очередь, в СМИ уже вовсю обсуждается возможное сражение Махачева с бывшим обладателем временного титула UFC в весе до 77,1 кг — Колби Ковингтоном. Поводом для этого стали слова самого американца, не только изъявившего готовность подраться с россиянином в феврале-марте 2024-го, но также в очередной раз жёстко высказавшегося о потенциальном сопернике. Он снова высмеял победу над уступающим ему в габаритах Волкановски и указал на наличие ряда пробелов в «игре» россиянина, попутно упрекнув его в использовании наследия Нурмагомедова для построения своей карьеры.

Также по теме Вечер в мексиканском стиле: Шевченко не смогла отобрать пояс у Грассо, Копылов нокаутировал Фремда на Noche UFC Валентина Шевченко второй раз подряд не смогла взять верх над Алексой Грассо и упустила шанс вернуть себе пояс UFC в наилегчайшем...

Рассуждая об этом, Махачев ограничился коротким сообщением в соцсети X (бывший Twitter), назвав потенциальную схватку с Ковингтоном возможностью заработать лёгкие деньги. Правда, коллеги россиянина были не так категоричны. Так, экс-чемпион M-1 Challenge Вячеслав Василевский отказался называть россиянина фаворитом в этом бою. Хотя в ближайшее время поединок всё равно не состоится: на днях Колби назначили бой с обладателем трофея в категории 77,1 кг Леоном Эдвардсом.

«У Ковингтона есть образ, он его поддерживает. Это позволяет ему оставаться в топе медийного пространства, поддерживать свой образ хулигана. Что касается боя: почему нет? Колби — боец с серьёзным бэкграундом. И поединок с Махачевым возможен, причём он был бы очень интересен. Ковингтон очень хорошо дышит, он разносторонний боец, работает на всех этажах, может поработать в партере. Это не была бы лёгкая прогулка ни для одного, ни для другого. Ковингтон мог бы стать более серьёзным оппонентом, чем Волкановски. Он же очень габаритный. И поэтому это было бы интересно. Я даже не назвал бы Ислама фаворитом», — признался Василевский в разговоре с «Чемпионатом».

Тот же Физиев и вовсе предположил, что Махачев не рискнёт менять весовую и продолжит драться в лёгкой категории.

«Я не верю, что он поднимется, потому что для них очень важно оставить преимущество в габаритах, весе, силе. Когда ты чуть погонял, габариты имеешь, то тактика лучше работает, поэтому я не верю, что он в полусредний вес поднимется», — заявил Физиев «Спорт-Экспрессу».