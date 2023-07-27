Жаркая осень: Махачев сразится с Оливейрой, Волков подерётся с Туивасой, а Чимаев — с Костой

Ислам Махачев проведёт реванш с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби. Действующий чемпион в лёгком весе был готов подняться в полусредний дивизион и сразиться с Леоном Эдвардсом, но руководство лиги сумело договориться с бразильцем, изначально рассчитывавшим провести следующий бой в конце года. Также в ОАЭ состоится бой между Хамзатом Чимаевым и Паоло Костой, а в сентябре Александр Волков постарается взять верх над Таем Туивасой и одержать третью победу подряд.

Махачеву не позволили подняться в весе

В середине июля наконец был дан ответ на вопрос, интересовавший многочисленную армию российских поклонников смешанных единоборств, — кто же станет следующим оппонентом чемпиона UFC в лёгком весе? В последнее время СМИ успели обсудить не только перспективу возможного реванша Ислама Махачева и Александра Волкановски, но и возможный переход дагестанца в полусредний вес. Причём масла в огонь подлил сам спортсмен, бросив вызов действующему обладателю трофея в категории 77,1 кг Леону Эдвардсу. Однако его обращение осталось без ответа, а уже несколько дней спустя президент чемпионата Дана Уайт объявил об организации ответного поединка с участием наследника Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры.

И это любопытно, ведь ещё пару недель назад бразилец признавался, что не сможет выступить на октябрьском шоу в Абу-Даби, в программу которого впоследствии и включили его схватку с россиянином.

Как заявлял ранее Оливейра, к UFC 294 он не успеет подойти в оптимальных кондициях, но готов подраться в ноябре—декабре. Но впоследствии всё же передумал. И хотя доподлинно причины столь резкой смены настроения неизвестны, вариантов не так уж и много. Либо Чарльз получил заманчивое предложение и не стал отказываться от солидного гонорара за дуэль с чемпионом, либо просто решил не разбрасываться такими возможностями. Ведь кто знает, когда представится следующий шанс.

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И пока складывается ощущение, что спортивная общественность немного расстроена итоговым вердиктом руководства UFC. Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал Махачева явным фаворитом и выразил желание посмотреть его встречу с Эдвардсом, а вице-президент ACA Асланбек Бадаев и вовсе заявил, что россиянин справится с бразильцем где угодно — в ОАЭ, Бразилии или на Луне. Судя по всему, немного разочаровались и в команде самого Ислама, настроившиеся на суперстатусное противостояние с Леоном.

«У Ислама был загруженный график, он провёл пять боёв за 23 месяца, оставался активным. Его мучили маленькие травмы, и после последнего боя он взял перерыв, потому что надо было восстановиться. Сейчас мы просто ждали, кто будет соперником. Он хотел или защищать свой титул или… у нас появилась вот такая идея подняться в весовой категории. Хабиб поддерживал идею Ислама подраться с Эдвардсом. Мы знаем Леона и его способности, в своё время он приезжал тренироваться в AKA», — цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Действительно, на фоне реванша с Оливейрой сражение с Эдвардсом кажется куда более интересным. Всё же россиянин уже бился с бразильцем и более чем уверенно победил, превзойдя его во всех аспектах. Бой с британцем стал бы для него настоящим вызовом, в случае успеха в котором он мог бы не только стать первым в истории российским чемпионом в двух дивизионах, но и подняться на первое место в сводном рейтинге UFC. Однако добиться этого непросто. Леон не только очень серьёзно превосходит его в габаритах, но и неплохо защищается от тейкдаунов, что продемонстрировал в двух последних боях с Камару Усманом. А в стойке и вовсе может дать фору.

Туивасу отдали на растерзание Волкову

Но если Махачев будет во второй раз защищать свой титул, то Александр Волков предпримет очередную попытку войти в число главных претендентов на него. Досрочные победы над Жаирзиньо Розенстрайком и Александром Романовым помогли ему не только остаться в верхней десятке рейтинга тяжёлого веса, но и вновь получить возможность биться с занимающими более высокие места соперниками. К таким относится и Тай Туиваса, ещё в прошлом сентябре споривший с Сирилом Ганом за звание главного соискателя пояса. И не уступи он тогда французу, мог бы стать соперником Джона Джонса по титульному бою. Но его судьба сложилась иначе. Сначала он капитулировал под натиском француза по ходу третьего раунда, а затем продержался всего 54 секунды в сражении с Сергеем Павловичем.

И теперь его ждёт испытание ещё одним российским нокаутёром. И пока не скажешь, что в этот раз австралийцу придётся проще. В последнее время Волков испытывал серьёзные трудности лишь в столкновениях с борцами, но Туивасу к таким не отнесёшь. Он любит рубиться в стойке и наверняка постарается перебить соперника, но шансов осуществить это будет немного. Александр хорош на дистанции и немного теряется лишь в дуэлях с более быстрыми и техничными ударниками типа того же Гана и Тома Аспинэлла. А прямолинейного Тая к таким точно не отнесёшь.

«Туиваса уже на спаде. Не вижу ни единой предпосылки к его победе над Волковым. У него вообще нет борьбы. Рубиться у него получалось неплохо, но с другими оппонентами. Саша его просто деклассирует на дистанции киками и джебами. Не знаю, что должно произойти, чтобы у Туивасы что-то получилось. Нечто вроде чуда. Александр должен быть просто в ужасной форме. Волков — боец совершенно другого уровня. Это самый невозможный соперник, которого только можно представить для Туивасы. Страшнее, чем криптонит для Супермена. Что такого ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили такой бой? Дай бог ему здоровья», — заявил боец RCC Иван Штырков Metaratings.

Действительно, тренерскому штабу Туивасы будет крайне непросто разработать план на бой с Волковым. Очевидно, ему придётся прорываться на ближнюю дистанцию и рассчитывать на ошибку россиянина, подобную той, что тот допустил в схватке с Дерриком Льюисом. Тогда Александр уверенно выглядел в октагоне и к концу третьего раунда вёл на карточках судей, но прозевал резкий выпад американца и рухнул на канвас за 11 секунд до гонга. Вопрос лишь в том, способен ли австралиец действовать так же хитро и непредсказуемо, как рекордсмен по числу нокаутов?

Чимаева решили испытать Костой

В то время как противостояние Волкова и Туивасы обещает стать образцом спортивного соперничества, поединок Хамзата Чимаева и Пауло Косты наверняка будет буквально изобиловать эмоциями, а оскорбления со стороны обоих вряд ли прекратятся после выхода в октагон. Ещё до официального анонса будущие соперники обменялись парой жёстких выпадов, а к концу октября атмосфера вокруг боя рискует накалиться до предела.

Уже сейчас аккаунты спортсменов в социальных сетях буквально переполнены обидными посланиями в адрес друг друга. Чимаев опубликовал фотографию издевательского празднования победы над Костой в исполнении Исраэля Адесаньи, а тот — момент падения Хамзата в битве с Гилбертом Бёрнсом. Швед намекнул, что бразилец является трансгендером, а тот в ответ приклеил его голову к телу девушки-бойца Айлин Перес. И это далеко не всё.

Но если в состязании острот назвать триумфатора будет крайне сложно, то их шансы на успех в клетке считаются не настолько равными. Если верить котировкам букмекеров, Чимаев — явный фаворит, и это несмотря на переход в средний вес, где он не бился с сентября 2020-го. Тогда он за 17 секунд нокаутировал Джеральда Мершерта и установил уникальное достижение, выиграв три раза подряд за 66 дней. Возможно, причиной тому стали поражения Косты от того же Адесаньи и Марвина Веттори, а также не самое уверенное выступление в поединке с Люком Рокхолдом. Тогда он был вынужден провести все три раунда с находящимся на спаде ветераном и пропустил очень много ударов.

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Не исключено, что под град он попадёт и на этот раз. Правда, скорее всего, уже после того, как окажется на земле. Если в стойке Коста вряд ли сильно уступит Чимаеву, то на равных конкурировать в грэпплинге ему будет крайне сложно. Ранее он позволял укладывать себя на канвас даже Олувале Бэмгбосу, а швед на несколько голов превосходит его в борцовских навыках.

Так или иначе, на турнире в Абу-Даби болельщиков ждёт невероятно яркое и увлекательное сражение, по итогам которого вполне может определиться новый претендент на титул в среднем весе. Если победит Чимаев, то наверняка получит возможность поспорить за пояс, ведь более достойных кандидатов в дивизионе сейчас нет. Алекс Перейра поднялся категорией выше, а остальных Адесанья побил.

В этой ситуации остаётся посочувствовать лишь Икраму Алискерову, второй раз подряд пострадавшему от Чимаева. В 2019-м тот нанёс ему пока единственное поражение в карьере, а теперь лишил возможности помериться силами с бойцом топ-уровня. Ведь изначально именно россиянин должен был биться с бразильцем, но впоследствии это право отошло шведу.