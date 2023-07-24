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Гэтжи: бой против Махачева поможет отомстить за поражение от Нурмагомедова

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Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, почему хочет провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.
Гэтжи: бой против Махачева поможет отомстить за поражение от Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Бой против Махачева поможет отомстить за поражение от Хабиба? Да, абсолютно. Это моя возможность. Хабиб побил меня. Ислам — его протеже. Так что выиграть у него важно для меня. А еще Махачев побил Оливейру. Значит, победив Ислама, я закрою сразу два поражения», — цитирует Гэтжи TMZ Sports.

В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом Гэтжи, после чего завершил карьеру. 

На счету 34-летнего Гэтжи 24 выигрыша и четыре проигрыша в 28 поединках.

20 июля стало известно, что бой-реванш Махачева и Чарльза Оливейры пройдёт в октябре в Абу-Даби. 

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл свою первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александра Волкановски.

Ранее Оливейра отреагировал на объявление реванша с Махачевым.

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