Оливейра — о реванше с Махачевым: рассчитываю, что все будут болеть за меня
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«Мы идём по пути к тому, что принадлежит нам, — за поясом. Рассчитываю на то, что все будут болеть за меня», — написал Оливейра в социальных сетях.
Бой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл свою первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.
Ранее сообщалось, что бой американских бойцов Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 295.