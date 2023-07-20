Оливейра — о реванше с Махачевым: рассчитываю, что все будут болеть за меня

Бразильский боец Чарльз Оливейра отреагировал на объявление реванша с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы идём по пути к тому, что принадлежит нам, — за поясом. Рассчитываю на то, что все будут болеть за меня», — написал Оливейра в социальных сетях.

Бой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл свою первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее сообщалось, что бой американских бойцов Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 295.