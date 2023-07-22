Бадаев: нет сомнений, Махачев одержит победу над Оливейрой даже на Луне

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев высказался о бое между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294 в Абу-Даби.

«Я бы не хотел видеть бой Махачева и Оливейры в Абу-Даби. Нет сомнений в том, что Ислам одержит победу над Оливейрой даже на Луне. Но я хотел бы увидеть этот поединок в США или Бразилии», — цитирует Бадаева MMA.metarating.ru.

Бой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл свою первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон допустил возможность проведения поединка с Махачевым.