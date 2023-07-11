В поиске новых испытаний: Махачев потребовал назвать имя следующего соперника, Чимаев бросил вызов Усману

Ислам Махачев обратился к руководству UFC с требованием назвать место проведения его следующего поединка и имя соперника. Однако президент промоушена Дана Уайт отказался раскрывать подробности его будущего боя, а рассматривавшийся в качестве главного кандидата в оппоненты россиянина Чарльз Оливейра заявил, что вряд ли сумеет сразиться с россиянином в октябре. В свою очередь, Хамзат Чимаев вновь призвал Камару Усмана подняться в среднюю категорию ради схватки с ним, но тот отказался идти на компромисс и сообщил о срыве битвы.

Поиски Махачева

В феврале Ислам Махачев принял участие в одном из самых обсуждаемых поединков года. В сражении двух чемпионов он с большим трудом взял верх над Александром Волкановски и провёл первую защиту титула в лёгком весе. Но если австралиец с того момента уже успел вернуться в свой родной дивизион до 65,8 килограмма и сокрушить Яира Родригеса, то россиянин лишь готовится к выступлению. И если относительно его даты существует какая-никакая определённость, то имя оппонента по-прежнему неизвестно.

Ещё в марте Махачев признавался, что президент UFC Дана Уайт хочет устроить ему бой на турнире в Абу-Даби, запланированном на конец октября 2023-го. И чтобы дать ему возможность подраться перед местной публикой, тот якобы даже отказался организовывать ему схватку летом. Хотя сам Ислам был готов выступить в это время года, несмотря на празднование Рамадана в марте-апреле. Не секрет, что в этот месяц мусульманские бойцы не могут в полной мере тренироваться и зачастую солидно теряют в кондициях из-за поста.

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Так или иначе, на данный момент находящийся в расцвете сил Махачев не бился уже пять месяцев, а к концу октября пауза составит уже восемь. И хотя в UFC прекрасно осознают, когда именно хотят вновь увидеть россиянина в клетке, не могут выбрать ему следующего противника. И самого короля лёгкой категории это не совсем устраивает. На днях уставший от неопределённости спортсмен опубликовал обращение к Уайту, в котором призвал его уточнить место проведения своего грядущего поединка, главное — имя соперника.

Получить информацию от главы промоушена попытались сразу по окончании турнира UFC 290 в Лас-Вегасе, но тот ушёл от ответа. Уайт пообещал объявить программу запланированного на 21 октября шоу в Абу-Даби в ближайшее время, но детали раскрывать отказался. По его словам, заминка связана с желанием местных организаторов согласовать все детали с Абсолютным бойцовским чемпионатом.

Тем не менее, пул потенциальных соперников Махачева можно назвать уже сейчас. В него входят жаждущий реванша Волкановски, двое звёзд лёгкого веса в лице Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера, а совсем скоро станет известно имя ещё одного. 29 июля в Солт-Лейк-Сити состоится дуэль между Дастином Порье и Джастином Гэтжи, триумфатор которой вполне может рассчитывать на звание первого претендента.

Пока самым логичным выглядит ответный поединок, но не с Волкановски, а с Оливейрой. Да, Александер в очередной раз выразил желание поквитаться с Махачевым за поражение и не исключил своего участия в UFC 294, но сейчас этот вариант развития событий кажется маловероятным. По окончании битвы с Родригесом он заявил о необходимости проведения операция, но подробности раскрывать не стал. Однако крайне маловероятно, что к октябрю тот успеет не только восстановиться после хирургического вмешательства, но и набрать форму.

Что касается Чарльза, то он последний раз выступал в середине июня и не затратил много сил, сокрушив распиаренного Бенэила Дариуша всего за 4 минуты 10 секунд. Тем самым он не только подтвердил свой высочайший уровень и статус одного из сильнейших бойцов лёгкого дивизиона, но и сделал отличную заявку на реванш с Махачевым. Ведь последнее время именно американца иранского происхождения называли самым опасным оппонентом для россиянина.

Безусловно, есть ещё Чендлер, одним из первых отреагировавший на вышеуказанное сообщение Махачева в социальных сетях. Его бой с Конором Макгрегором находится под угрозой срыва из-за отказа ирландца сдавать допинг-тест, а пропускать целый год тот явно не намерен. И если Уайт всё же не сможет найти способ устроить традиционную дуэль между двумя наставниками последнего сезона The Ultimate Fighter, Майкл наверняка захочет подраться хоть с кем-либо. Но три поражения в последних четырёх схватках — не лучшее резюме для претендента на пояс.

И это не считая проигрыша Оливейре, которое также значится в пассиве и у Порье с Гэтжи. Поэтому поставить их выше бразильца в очереди соискателей титула вряд ли кажется логичным. И изменить положение дел вряд ли может даже эффектное окончание их противостояния и завоевание пояса BMF («самого жёсткого ублюдка»), ставшего вакантным после ухода из спорта Хорхе Масвидаля.

Загвоздка в том, что сам Оливейра может не успеть подготовиться к UFC 294. Как он на днях сказал в интервью TSN, пока он не получал официальных предложений от организаторов, но считает оптимальным для себя подраться в ноябре-декабре.

Будущий противник Чимаева

Пока отсутствует определённость и в случае с другим бойцом, тесно связанным с Россией. В прошлом месяце в СМИ появлялись слухи, что швед чеченского происхождения также может вернуться в октагон на UFC 294 и стать участником второго по значимости боя вечера. А составить ему компанию способен не кто иной, как бывший чемпион полусредней категории Камару Усман. Но с тех пор официальных объявлений от лиги так и не последовало, зато появились слухи о срыве дуэли.

Судя по всему, причиной тому могут быть разногласия относительно весовой категории. Как рассказывал сам Уайт, Усман действительно был не прочь разделить клетку с Чимаевым, но отказывался выступать в среднем весе, надеясь договориться о сражении в промежуточном. При этом самого президента это категорически не устраивало. И впоследствии эти сведения подтвердил сам Хамзат. По его словам, Камару действительно хотел помериться силами в 82 килограммах.

Правда, если тот же Уайт всячески отметал возможность проведения поединка между Чимаевым и Усманом, то швед оценивал её вероятность в 90%. Но пока всё идёт к тому, что прав окажется именно президент UFC. Пару дней назад Камару заявил о существовании ряда «логичных вещей», из-за которых этот бой не состоится, но поспешил снять с себя ответственность. По его словам, он отлично себя чувствует, пребывает в хорошей форме и готов биться.

Однако на этом история не закончилась. Вскоре Чимаев опубликовал сообщение в социальных сетях и призвал Усману подняться в средний вес, где тот желал попробовать свои силы. В свою очередь, Камару упрекнул Хамзата в нежелании укладываться в лимит полусреднего дивизиона и доказывать, что тот действительно по праву считается одним из главных претендентов на титул.

Таким образом, Чимаев оказался в непростой ситуации. Устроить бой с интересным ему соперником пока не представляется возможным, а других вариантов не так много. Ранее в числе возможных противников назывался средневес Пауло Коста, но в итоге тому назначили встречу с россиянином Икрамом Алискеровым. Поэтому не исключено, что в команде шведа вернутся к кандидатуре Джареда Каннонира. Об их возможной схватке говорилось ещё в конце июня, а накануне на её проведение намекнул тренер Хамзата Азамат Дугулубгов.

В социальных сетях тот опубликовал кадр одного из поединков UFC, на котором якобы присутствует будущий визави его подопечного. При этом изображение было смазано, из-за чего доподлинно назвать имя спортсмена было крайне сложно. Однако болельщик-энтузиаст справился с этой задачей и сделал вывод, что на фотографии запечатлён эпизод из дуэли Каннонира и Келвина Гастелума.

Ожидание Павловича

В свою очередь, туманно будущее и звёздного российского тяжеловеса. После победы над Кёртисом Блэйдсом многие поспешили назвать Сергея Павловича первым претендентом на титул UFC в тяжёлом весе и стали предвкушать его противостояние с легендарным Джоном Джонсом. И как сообщал легендарный Чейл Соннен, оно могло состояться уже в августе. И оснований для этого стало ещё больше после того, как россиянин переместился на первую строчку в рейтинге.

Но надеждам поклонников Павловича не суждено сбыться. По крайней мере, в 2023-м. Ведь в ноябре Джонс проведёт первую защиту пояса в битве со Стипе Миочичем. Разговоры о ней ходили долгое время. И хотя сходу устроить её не получилось, впоследствии договорённость всё же была достигнута. Легендарные спортсмены возглавят грандиозный турнир UFC 295 в Нью-Йорке и станут участниками одного из главных событий года в смешанных единоборствах.

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И хотя сейчас многие сокрушаются на данную тему и упрекают боссов UFC в притеснении россиян, согласиться с этим крайне сложно. Сейчас Павлович идёт на серии из шести побед подряд в первом раунде и справедливо считается одним из самых устрашающих бойцов на планете, но по статусу несопоставим с Миочичем. Американец по-прежнему остаётся одним из величайших представителей своего дивизиона в истории и удерживает рекорд по числу защит пояса. И как никто другой заслуживает шанса ещё раз побороться за золото перед скорым уходом на пенсию. В августе тот разменяет пятый десяток, а это более чем солидный возраст даже для тяжеловеса.

Возможно, в будущем у UFC уже не будет шанса устроить поединок такого масштаба как со спортивной, так с медийной точек зрения. При всём уважении, Павлович не обладает такой популярностью в мире смешанных единоборств, а возвращение Фрэнсиса Нганну в крупнейший MMA-промоушен планеты кажется маловероятным. Поэтому руководство и использует момент, сводя между собой двух наиболее звёздных представителей категории.

Безусловно, Сергей не может быть доволен таким развитием событий, но в нынешней ситуации ему не остаётся ничего иного, как смириться и двигаться дальше. А это означает проведение ещё одного поединка, победа в котором снимет все возможные вопросы о его статусе в лиге и поможет увеличить уровень популярности. Проблема в том, что свободных противников не осталось. Если брать в расчёт ранее непобеждённых им топов дивизиона, то Тома Аспинэлла ждёт сражение с Марчином Тыбурой, Сирила Гана — с Сергеем Спиваком, а Александра Волкова — с Таем Туйвасой. Правда, чисто российскую дуэль в UFC представить крайне тяжело, ведь ранее сам Павлович открыто заявлял о нежелании встречаться с соотечественниками.