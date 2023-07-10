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Президент UFC согласен организовать реванш между Волкановски и Махачевым

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Президент UFC Дана Уайт отреагировал на желание чемпиона в полулёгком весе Александра Волкановски провести реванш с чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым.
Президент UFC согласен организовать реванш между Волкановски и Махачевым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Давайте посмотрим, что произойдёт. Волкановски буквально зарекомендовал себя миллион раз. Что бы он ни захотел сделать, мы, вероятно, согласимся», — цитирует Уайта Sherdog.

Поединок между между Волкановски и Махачевым состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее сообщалось, что Волкановски нокаутировал Яира Родригеса и защитил титул UFC в полулёгком весе.

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