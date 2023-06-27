Чимаев: 90% вероятности, что Усман станет моим соперником в Абу-Даби

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о своём следующем поединке.

«Мы провели тренировочный лагерь в Дубае, сейчас вернулись в Стокгольм. Усман может стать там моим соперником. Вероятность этого — 90%. Но он не хочет добирать два килограмма до среднего веса. Других вариантов не было, только он», — приводит слова Чимаева Expressen.

На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. В своём последнем поединке боец одержал победу над Гилбертом Бёрнсом в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Ранее Уайт резко отреагировал на слухи о поединке Чимаева с Усманом.