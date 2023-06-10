Уайт резко отреагировал на слухи о поединке Чимаева с Усманом
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«Слухи о поединке Чимаева с Усманом — дерьмо собачье», — цитирует Уайта журналист Аарон Бронстетер в соцсетях.
На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения. В своём последнем поединке боец одержал победу над Гилбертом Бёрнсом в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.
Ранее Чимаев прокомментировал возможный поединок с нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC.