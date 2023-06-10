Уайт резко отреагировал на слухи о поединке Чимаева с Усманом

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слухи о том, что шведско-чеченский непобеждённый боец Хамзат Чимаев и экс-чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман проведут очный поединок.

«Слухи о поединке Чимаева с Усманом — дерьмо собачье», — цитирует Уайта журналист Аарон Бронстетер в соцсетях.

На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения. В своём последнем поединке боец одержал победу над Гилбертом Бёрнсом в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Ранее Чимаев прокомментировал возможный поединок с нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC.