Чимаев: мне сказали, что бой с Усманом пройдёт в октябре в Абу-Даби

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал возможный поединок с нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC.

«В UFC мне сказали, что наш бой с Камару состоится в октябре в Абу-Даби. Так что, вот чего я жду. Я уже в Дубае, живу здесь, тренируюсь, всё хорошо. Я уже давно в хорошей форме. Я просто жду соперника и контракт», — заявил швед на своём YouTube-канале.

На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения.

Ранее Дана Уайт рассказал, как Камару Усман просил организовать бой с Хамзатом Чимаевым в промежуточном весе.