Волкановски: даже близкие мне люди думали, что у меня нет шансов в бою с Махачевым

Австралийский боец смешанных единоборств Александер Волкановски высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Вы были бы удивлены, узнав, сколько людей думали, что у меня не получится. Они считали, что у меня нет шансов. Вероятно, даже некоторые близкие мне люди так думали. И это задело меня, потому что я знаю, на что способен», — сказал Волкановски на YouTube-канале TheMacLife.

Поединок между спортсменами состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев рассказал, когда проведёт следующий поединок.