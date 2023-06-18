Махачев рассказал, когда проведёт следующий поединок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём следующем поединке.

«Уже был в Америке, встречался с руководством пару месяцев назад. Я просил бой летом, а они говорили, что если я подерусь летом, то не успею подраться в Абу-Даби. И у них планы, чтобы я подрался именно в Абу-Даби», — цитирует Махачева Sport24.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что мечтает стать двойным чемпионом UFC.