Махачев заявил, что мечтает стать двойным чемпионом UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев заявил о готовности подняться в полусредний дивизион и провести поединок против обладателя пояса Леона Эдвардса.

«Это мечта. Уверен, что смогу стать чемпионом в двух весовых. Я могу победить этого парня. Да, он хорошо показал себя во втором поединке против Камару Усмана, однако со мной всё будет по-другому», — заявил Махачев в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее тренер Хавьер Мендес рассказал, когда Махачев поднимется в полусредний дивизион.