Мендес рассказал, когда Махачев поднимется в полусредний вес

Тренер Хавьер Мендес рассказал, когда его ученик, российский чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев, поднимется в полусредний дивизион.

«Ислам хочет зачистить лёгкий дивизион. Ему предстоит ещё несколько боёв в лёгком весе. Но я вижу, что Махачев сдержит своё слово и перейдёт в полусредний вес. Пока он хочет несколько раз защитить титул и подняться в 77 килограммов», — заявил Мендес в интервью Submission Radio.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о возможном реванше между бразильцем Чарльзом Оливейрой и Махачевым.