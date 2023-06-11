Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном реванше между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Пока я ничего не могу сказать точно. Но мы обязательно это обсудим. Мы сядем и поговорим об этом. Оливейра ещё не проходил обследование, возможно, будут какие-то рекомендации от врачей», — сказал Уайт.

11 июня бразильский боец одержал победу над американцем Бенэилом Дариушем в соглавном поединке турнира UFC 289.

Таким образом, Оливейра одержал 34-ю победу в карьере при девяти поражениях. В активе Дариуша 22 победы, пять поражений и ничья.

Ранее Оливейра обновил рекорд по числу досрочных побед в истории UFC.