Александры Великие: Волкановски нокаутировал Родригеса, а Пантожа в третий раз победил Морено на UFC 290

Александер Волкановски сломил сопротивление Яира Родригеса в главном поединке UFC 290 и в пятый раз защитил титул чемпиона в полулёгком весе. В третьем раунде австралиец потряс соперника мощным правым хуком, после чего перевёл бой на землю и провёл добивание. В свою очередь, Александр Пантожа раздельным решением судей взял верх над Брэндоном Морено и отобрал у него пояс в наилегчайшем дивизионе. Также турнир запомнился триумфом Дрикуса Дю Плесси в дуэли с Робертом Уиттакером и победой нокаутом Робби Лоулера, который провёл последний бой в профессиональной карьере.

На первый взгляд, юбилейный турнир UFC 290 мог показаться не соответствующим своему высокому статусу. По крайней мере, по мнению российских болельщиков, не имевших возможности понаблюдать ни за одним из соотечественников. И это было обидно ещё и по той причине, что в программе как прошлого, так и запланированного на следующую неделю шоу значилось сразу по две схватки с участием российских спортсменов. Но настоящим ценителям смешанных единоборств всё же было чем насладиться. И речь не только о двух титульных боях и предварявшем их поединке за статус первого претендента на пояс в среднем весе, но и о выступлении перспективного борца Бо Никала и суперзвёздного ветерана Робби Лоулера, объявившего о желании повесить перчатки на гвоздь.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе решил не оттягивать свой уход на пенсию и всего за 39 секунд нокаутировал Нико Прайса, всадив несколько ударов левой из клинча. После чего опустился на колено и заплакал, понимая, что только что провёл последнюю битву в своей невероятной карьере. А уже спустя несколько минут очередную, пятую победу подряд одержал и Никал, причём затратил на неё на одну секунду меньше Лоулера. Вал Вудбёрн оказался не готов к такому высокому темпу и пропустил шесть сокрушительных хуков подряд.

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Примечательно, что нокаут в исполнении Никала не стал самым быстрым на UFC 290. В рамках предварительной программы Денисе Гомес шокировала публику и всего за 20 секунд отправила на канвас номинального фаворита в лице Язмин Ауреги, а до этого блеснул Хесус Агилар. Ему хватило лишь 17 секунд, чтобы оставить не у дел зазевавшегося Шеннона Росса.

Ещё одна сенсация грянула в сражении за статус претендента на пояс в 84 кг. С 2014 года Роберт Уиттакер не уступал никому, кроме действующего обладателя трофея Исраэля Адесаньи, но все серии рано или поздно заканчиваются. И остановить его сумел Дрикус Дю Плесси, до этого дня занимавший пятую строчку в рейтинге дивизиона. С самого начала он стал перебивать соперника, в концовке первого раунда устроил ему настоящую трёпку на земле, а уже в середине второго нокаутировал серией ударов. Причём потрясти австралийца ему помог мощнейший встречный джеб.

Дю Плесси продлил беспроигрышную серию до восьми поединков, а после небольшого интервью встретился лицом к лицу с будущим оппонентом. Адесанья зашёл в октагон и попытался с ходу вывести визави на эмоции, несколько раз оскорбив его. Но Дрикус не поддался на провокации и сохранил спокойствие.

Что касается главных боёв, то каждый из них был интересен по-своему. Например, Брэндон Морено хоть и подходил к нему в статусе действующего чемпиона в наилегчайшем весе и фаворита, вряд ли чувствовал себя уверенно. И всё потому, что противостоял ему Александр Пантожа, ранее уже дважды бравший над ним верх. Безусловно, это не ставило под сомнение талант мексиканца и его невероятный прогресс в последние годы, но лишний раз давало основания полагать, что и со второй попытки он не сможет провести защиту титула. В предыдущий раз сделать это ему помешал Дейвесон Фигередо, единогласным решением победивший его в реванше.

Морено решил не рисковать и постараться максимально остудить пыл Пантожи в дебюте. При первой же возможности он старался прижимать противника к сетке и тем самым заставлял его тратить силы, надеясь, что на успешные действия в стойке их банально не останется. Однако Александр подошёл к этому турниру в отличной форме и доказал это уже в середине первого раунда. Левым хуком он поймал зазевавшегося Брэндона и сбил его с ног, а затем обрушил шквал ударов. На левой брови мексиканца появилось глубокое рассечение, из которого хлынула кровь.

В преддверии шоу Морено признавался в желании в будущем попробовать свои силы в боксе. И на старте второго отрезка он попытался реабилитироваться за провал в предыдущем и показать, что всё-таки способен преуспеть в другом виде единоборств. И это у него частично получилось. Но закрепил он своё превосходство в партере, где много времени провёл за спиной Пантожи.

Однако в третьем раунде бразильцу удалось реваншироваться и самому пробраться в позицию бэк-маунт — ту самую, из которой он провёл мексиканцу удушающий в далёком 2016 году. В этот раз тот был готов и вышел из сложного положения, но вновь оказался на спине ближе к окончанию пятиминутки. А восстановить статус-кво сумел, вновь здорово отработав на ногах.

Таким образом, в преддверии чемпионских раундов на карточках судей мог вести как Пантожа, так и Морено. Понимали это и сами соперники, пытаясь по максимуму использовать свои сильные стороны. И преуспевал в этом Александр, в течение одного отрезка трижды уложивший Брэндона на канвас. Да, в стойке он по-прежнему смотрелся менее впечатляюще и не всегда мог уследить за стремительными атаками мексиканца, но компенсировал это доминированием на земле.

Чтобы сохранить шансы на успех, Морено было необходимо не допустить переводов на землю в заключительном отрезке. Но получилось это лишь в первые две с половиной минуты, в течение которых он не раз нащупал челюсть противника джебами и прямыми. Но всё же зевнул стремительный проход в ноги, а затем и позволил Пантоже прорваться за спину. И до самого гонга простоял с висящим на себе соперником.

Вопрос был в том, на что именно судьи будут обращать особое внимание. По значимым попаданиям Морено превзошёл оппонента (147:129), но провёл на четыре тейкдауна меньше (2:6) и почти восемь с половиной минут позволял Пантоже контролировать себя на земле и в клинче. Львиная доля этого времени пришлась на три последних раунда, и с ходу назвать сильнейшего было очень непросто. Поэтому было неудивительно, что мнения членов жюри разделились. Один отдал предпочтение Брэндону (49:46), а двое других встали на сторону Александр (оба — 48:47). Это позволило ему не только в третий раз взять верх над мексиканцем, но и завоевать титул UFC в наилегчайшем весе.

В сравнении с этим схватка Александера Волкановски с Яиром Родригесом казалась менее непредсказуемой. Как бы ни храбрился и превозносил себя обладатель временного пояса, для чемпиона он был весьма удобным оппонентом. В отличие от мексиканца, австралиец мог не только здорово работать в стойке, но и отлично чувствовать себя в партере. А с этим у Пантеры были серьёзные проблемы. Именно пробелы в этом аспекте помешали ему справиться с Фрэнки Эдгаром и стать претендентом на трофей ещё в 2017-м, а четыре года спустя вновь лишили его этой возможности. Причём тогда больше шести минут его валял не кто иной, как Макс Холлоуэй — профильный ударник, прибегающий к грэпплингу лишь в редчайших случаях.

Часть первого раунда Родригес смотрелся впечатляюще — хорошо перемещался и чуть было не попал шикарным ударом-вопросом (амплитудный удар ногой). Но уже на второй минуте он напомнил о своих проблемах с защитой от тейкдаунов. Волкановски легко прошёл в ноги и до самого гонга удерживал соперника на земле, изредка нагружая голову и корпус визави. В актив Яиру можно занести разве что попадание локтем с земли, открывшее рассечение на правой брови Александра.

Был успешный эпизод и в следующем отрезке. На второй минуте Волкановски по традиции пошёл на сближение и попытался «завязать» Родригеса, но был слишком предсказуем и напоролся на встречный в голову. Зал вздрогнул, но Александр в очередной раз продемонстрировал крепость своей челюсти и устоял, а спустя несколько секунд вновь уложил претендента на настил. И впоследствии отомстил, разбив ему левую бровь локтем.

Казалось, третий раунд может стать переломным в этой битве. Более четырёх минут мексиканец работал в стойке и смотрелся достойно: держал австралийца на дистанции и обстреливал его хай-киками. Но затем пропустил в челюсть два раза подряд, причём сначала головой. Столкновение получилось очень жёстким и заставило Родригеса взять паузу. Сложно сказать, было ли именно это причиной того, что уже спустя несколько секунд после возобновления сражения тот провалился и получил мощнейший хук практически в ту же точку. Оказавшийся в состоянии грогги Яир пропустил ещё один тейкдаун и уже не сумел восстановиться. Рефери поспешил остановить избиение.

Волкановски в пятый раз защитил титул чемпиона в полулёгком весе и приблизился к повторению рекорда Жозе Алдо. Легендарный бразилец отстаивал пояс семь раз подряд в период с 2011 по 2015 год, пока не проиграл сокрушительным нокаутом Конору Макгрегору.