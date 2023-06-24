Без шансов для соперников: Малыхин стал чемпионом ONE в двух весах, Магомедкеримов и Умалатов вышли в плей-офф PFL

Анатолий Малыхин нокаутировал Арджана Бхуллара и завоевал титул чемпиона ONE FC в тяжёлом весе. На протяжении первых двух раундов россиянин доминировал в ринге, а в концовке третьего отправил канадца в нокаут, став восьмым бойцом в истории промоушена, удерживающим два пояса одновременно. В свою очередь, Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов одержали очередные победы в регулярном сезоне PFL и пробились в полуфинал турнира в полусреднем весе.

Чемпион в двух дивизионах

Для поклонников сингапурского промоушена ONE FC поединок Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара был событием сколь важным, столь и долгожданным. Вообще-то, россиянин должен был встретиться с канадцем ещё в начале 2022 года, но тогда был вынужден сразиться за временный пояс в тяжёлом весе с Кириллом Грищенко, а после очередного переноса боя из-за травмы соперника даже спустился в смежный дивизион. Там он расправился с Рейньером де Риддером, лишив того поля для манёвра. В декабре руководство лиги пригрозило действующему чемпиону отобрать у него трофей, если в ближайшее время тот не проведёт очередную защиту.

Но и в 2023-м организовать схватку удалось лишь со второй попытки. В марте Малыхину и Бхуллару вновь не удалось разрешить все вопросы, но в конце июня оппоненты всё же вошли в ринг, где им предстояло выявить сильнейшего. И хотя канадец мог похвастаться не только впечатляющим рекордом (11-1) и тремя победами в UFC, составить достойную конкуренцию россиянину ему не удалось.

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Перед турниром Малыхин признавался, что находится в лучшей форме в своей карьере, и обещал постараться финишировать противника в первом же раунде. И пусть осуществить этот план не удалось, по ходу первого отрезка его превосходство не поддавалось сомнению. Анатолий работал первым номером, зажимал Арджана в угол и «обстреливал» как корпус, так и голову. Бхуллар пытался ловить соперника на встречных курсах, но успехов не добивался. Россиянин был быстрее и успевал не только доносить удары до цели, но и своевременно уходить от атак.

Начало второго отрезка затянулось из-за перепалки, которую спровоцировал именно Малыхин. Ему не понравилось, что Бхуллар по ходу предыдущей пятиминутки неоднократно хватал его за перчатки, и он не преминул высказать это в довольно агрессивной манере. И хотя это лишний раз демонстрировало воинственный настрой Анатолия, риск перегореть был велик.

Однако действия россиянина в ринге не свидетельствовали о наличии каких-либо ментальных проблем. Как только прозвучал гонг, он продолжил систематично избивать канадца, заставляя его постоянно пятиться назад. Но от пропущенных ударов это его не уберегало. Малыхин попадал по печени, здорово находил челюсть соперника апперкотами, а в определённый момент бой начал походить на тренировку с мешком. К чести Бхуллара, тот не сдавался и твёрдо стоял на ногах.

Но долго выдерживать экзекуцию не смог даже действующий чемпион в тяжёлом весе. Всё началось с шикарного миддл-кика по корпусу, за которым последовала серия сокрушительных попаданий «по этажам» в углу. Не без помощи Малыхина Бхуллар рухнул на канвас и оказался в сложной ситуации. Но он не был бы собой, если бы не постарался схитрить. В течение следующей минуты он дважды уползал за канаты, обеспечивая себе небольшие передышки. Но от поражения это его не уберегло. Рефери дважды возвращал канадца в партер, где всё и закончилось. Россиянин обрушил на его голову шквал ударов и вновь заставил судью вмешаться. На этот раз чтобы констатировать свою победу.

Россиянин продлил беспроигрышную серию до 13 поединков, стал чемпионом в тяжёлом весе и восьмым бойцом в истории ONE FC, удерживающим два пояса одновременно. Но этого ему явно недостаточно. После окончания дуэли он бросил вызов своему бывшему сопернику — де Риддеру, выразив желание провести с ним реванш. Правда, уже в рамках средней категории.

Победы Магомедкеримова и Умалатова

Успешно россияне выступили и на турнире американского промоушена PFL. В течение июня путёвки в плей-офф завоевали Денис Гольцов, Мовлид Хайбулаев и Марина Мохнаткина, а в ночь на 24 июня их почин поддержали и два представителя полусредней категории. Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов выиграли второй раз в течение регулярного сезона и вошли в четвёрку сильнейших своего дивизиона. Правда, за путёвку в финал им придётся сразиться друг с другом.

Предпосылки к этому появились после того, как Умалатов не сумел продлить серию из двух досрочных побед в схватке с Наибом Лопесом. И причина тому в несгибаемом духе его оппонента и выдержке рефери, имевшего не один повод вмешаться уже в первом раунде. Магомед царил в клетке и за стартовые пять минут сначала поймал соперника на ручной треугольник, лишь чудом не принесший ему шесть очков, а потом бросился избивать. Временами казалось, что мексиканец уже не защищается, но Гэри Коупленд продолжал верить в него и давать один шанс за другим.

И Лопес ими воспользовался. Ещё в концовке отрезка он чудесным образом перешёл в наступление и чуть было не провёл тейкдаун, а к середине второго восстановился и уже не уступал Умалатову. В стойке мексиканец выглядел неплохо и временами грамотно вытягивал на себя россиянина, ослабившего давление и перешедшего на атаки со средней дистанции. И судьи вполне могли встать на сторону его соперника, если бы не удачный проход в ноги в концовке.

Вновь встретившись с ожесточённым сопротивлением по ходу третьего раунда, Умалатов не стал рисковать и применил свои борцовские навыки. С первой же попытки он эффектно уложил Лопеса на канвас и уже не отпустил. Да, финишем там и не пахло, но все вопросы относительно триумфатора россиянину удалось снять. В итоге все трое членов жюри ожидаемо встали на сторону Магомеда и позволили ему сохранить ноль в графе поражения (14-0). В отличие от Наиба, проигравшего впервые в карьере (16-1).

А уже спустя несколько минут путёвку в следующий раунд гарантировал себе и Магомедкеримов, сокрушивший обидчика Абубакара Нурмагомедова. В ноябре 2019 года Давид Завада шокировал российских болельщиков и «задушил» двоюродного брата Хабиба на турнире UFC в Москве. Но потом уступил два раза подряд и был уволен из крупнейшего MMA-промоушена планеты.

И хотя впоследствии Завада очень здорово проявил себя в лиге OKTAGON, благодаря чему получил предложение поучаствовать в очередном сезоне PFL, вернуться в число подающих надежды не сумел. В апреле он менее чем за две с половиной минуты проиграл Карлоу Леалу и серьёзно подпортил себе перспективы в турнире. Ведь, чтобы пройти дальше, ему нужно было брать верх над экс-чемпионом организации в первом же раунде.

Однако всё сложилось с точностью до наоборот. Да, поначалу у Завады что-то получалось: он поймал соперника на встречном движении и всадил неприятный джеб, а затем исполнил неплохой лоу-кик. Но развить успех немцу не удалось. Постепенно россиянин перехватил инициативу, а за 66 секунд до окончания отрезка отправил соперника в нокаут. Магомед наказал Давида за секундную расслабленность и всадил ему в челюсть размашистый прямой на скачке, после чего провёл добивание.

Таким образом, Магомедкеримов набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице. На тот момент вторую строчку занимал тот же Леал, а третью — Умалатов. И всё бы так и осталось, сумей Шейн Митчелл продержаться все три раунда с Садибу Си. Но в начале третьего австралиец пропустил сокрушительную вертушку и уже не мог продолжать поединок. Швед набрал четыре балла вместо трёх, а по дополнительным показателям обошёл Магомеда.