Не доводя до решения: Вартанян выиграл Гран-при ACA, Гольцов за 18 секунд нокаутировал Де Кастро в PFL

Эдуард Вартанян взял верх над Артёмом Резниковым в финале Гран-при ACA в лёгком весе. Россиянин не уступил представителю Казахстана в борьбе, но при этом полностью превзошёл в стойке, заставив рефери остановить бой за 28 секунд до окончания третьего раунда. В свою очередь, Марина Мохнаткина и Денис Гольцов одержали очередные победы и гарантировали себе путёвки в плей-офф PFL. При этом боец тяжёлого веса разобрался с Йорганом Де Кастро за 18 секунд и оформил самый быстрый нокаут в истории тяжёлого веса лиги.

В минувшие сутки в мире состоялось сразу несколько крупных турниров по смешанным единоборствам. И хотя основное внимание было приковано к Bellator 297, другие тоже вызывали колоссальный интерес. Так, в Сочи прошло очередное шоу ACA, которое венчал бой между Эдуардом Вартаняном и Артёмом Резниковым в рамках финала Гран-при в лёгком весе, а в Атланте между собой сражались участники очередного регулярного сезона PFL. Среди них были и россияне Денис Гольцов и Марина Мохнаткина, собиравшиеся укрепить своё положение в таблице и завоевать путёвку в плей-офф.

Первой в клетку вошла представительница полулёгкого дивизиона. Ей предстояло испытание перспективной Эвелин Мартинс, до настоящего момента не потерпевшей ни одного поражения. И несмотря на колоссальную разницу в опыте и возрасте (бразильянка моложе на 14 лет и провела почти в три раза меньше боёв), шансы оппоненток на успех оценивались как примерно равные. И это подтвердилось в первом же раунде. Мохнаткина здорово стартовала и с ходу прошла в ноги, но затем позволила визави подняться и выбросить несколько неплохих ударов ногами.

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Второй отрезок начался для Марины не лучшим образом. Она неплохо смотрелась в стойке, но продолжала пропускать очень болезненные лоу-кики, постепенно сказавшиеся на скорости её перемещения по клетке. Однако это не помешало ей исполнить ещё один тейкдаун в концовке и затянуть Эвелин в свою стихию. В грэпплинге семикратная чемпионка мира по самбо смотрелась заметно сильнее, производя впечатление на жюри.

Чтобы не дать сопернице окончательно «разбить» себе левую ногу, Мохнаткиной было необходимо организовать перевод на землю, и в самом начале заключительной пятиминутки ей вновь удалось добиться своего. Ущемление ахилла вполне могло помочь ей взять верх досрочно, но Мартинс отзащищались и вновь оказалась в вертикальном положении. Правда, там она пробыла недолго, вновь угодив в сети российской спортсменки. И это сказалось на физическом состоянии бразильянки. В концовке она уже не превосходила оппонентку в скорости и понесла серьёзный ущерб, позволив той пробить несколько точных ударов в голову.

В итоге судьи единогласно отдали предпочтение Марине. С восемью очками та поднялась на вторую строчку в таблице первенства и обеспечила себе выход в следующий раунд. За путёвку в финал Гран-при она поборется с Эмбер Леиброк.

В отличие от Мохнаткиной, Гольцову не пришлось провести в клетке не то что три, а даже одного полного раунда. Уже в первом размене он ясно дал понять, что заметно превосходит Йоргана Де Кастро в скорости, а на 18-й секунде попал мощнейшим правым прямым в челюсть, оформив самый быстрый нокаут в истории тяжёлого дивизиона PFL. Уроженец Кабо-Верде рухнул как подкошенный, а по приземлении закрыл лицо руками. Рефери мгновенно оценил ситуацию и понял, что биться дальше тот не способен.

Таким образом, россиянин второй раз подряд решил все вопросы уже в стартовой пятиминутке и набрал 12 очков, гарантировав себе первое место по итогам регулярки и укрепившись в статусе главного фаворита плей-офф, выступление в котором он начнёт сражением с Джорданом Хейдерманом. Остаётся надеяться, что на этот раз побороться за трофей ему не помешают проблемы с визой.

Помимо Гольцова и Мохнаткиной, выход в плей-офф себе гарантировал и Мовлид Хайбулаев. На шоу PFL 4 россиянин уже в концовке второго раунда «задушил» ручным треугольником Тайлера Даймонда и с восемью очками поднялся на третью строчку в списке полулёгкого дивизиона. В полуфинале он сойдётся с не знающим неудач бразильцем Габриэлем Брагой, всего за 182 секунды разобравшимся с бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе Марлоном Мораесом.

В свою очередь, в главном поединке ACA 159 интрига заключалась в том, сумеет ли Вартанян сдержать Резникова и не позволить ему использовать свои борцовские навыки. В «физике» казахстанец заметно превосходил россиянина, но в стойке вряд ли мог ему что-то противопоставить. За годы карьеры Эдуард укрепился в статусе одного из самых ярких отечественных ударников, а впоследствии добился прогресса и в грэпплинге, что и продемонстрировал в битве с Юсуфом Раисовым.

Забегая вперёд, бой получился достойным финала Гран-при. С первых же минут соперники рванули вперёд и стали предпринимать попытки установить контроль над поединком. И поначалу лучше это получалось у Резникова. Он дважды переводил Вартаняна на канвас, но удержать там не смог, вследствие чего был вынужден довольствоваться клинчем у сетки.

Но как только замок был разорван, Эдуард пошёл в атаку и принялся буквально избивать визави. К концу раунда над его правым глазом образовалось рассечение, а сам Артём чуть было не оказался в нокауте. Россиянин был гораздо лучше в размене, вонзая в голову удары как руками, так и коленями, и постоянно опережал визави.

После такого впечатляющего спурта Вартанян взял небольшую передышку, за что чуть было не поплатился. После амплитудного броска Резников не сумел зафиксировать противника на настиле, но со второй попытки добился своего. Причём сделал это в крайне выгодной позиции — в центре клетки. Однако Эдуард легко поднялся на ноги, а затем играючи вышел из клинча.

Как стало понятно, это было лишь затишьем перед бурей. В концовке отрезка Вартанян вновь активизировался и представил публике весь свой богатый арсенал. Удары ногами как по голове, так и по корпусу, тяжелейшие колени и апперкоты навстречу — всё доходило до цели. И постепенно начинало казаться, что Резникову будет очень непросто не то что продлить беспроигрышную серию из десяти боёв, но хотя бы дотерпеть до решения.

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Так и произошло. Третий раунд превратился в избиение Резникова. Всё началось с точного хай-кика Вартаняна, отправившего его соперника на канвас, а продолжилось безраздельным доминированием Эдуарда, делавшего с Артёмом всё что ему заблагорассудится. Он атаковал его на земле, «разбивал» на ногах, а впоследствии сам эффектно прошёл в две ноги. Ключевым же стало попадание ногой по корпусу, после которого казахстанец стал лёгкой мишенью для россиянина и уже не смог оказывать ему достойного сопротивления. За 28 секунд до гонга рефери всё же решил вмешаться.

Вартанян одержал одну из самых ярких побед в карьере и стал триумфатором Гран-при ACA в лёгком весе с призовым фондом в $1 млн. Примечательно, что, помимо гонорара, Эдуарду были обещаны дополнительные $10 тыс., если он сможет защититься от фирменного удушающего Резникова «север-юг». Однако он поступил благородно и попросил отдать эти деньги сопернику, собирающему средства на покупку дома родителям.

При этом турнир ACA 159 получился примечательным ещё и по той причине, что все бои его основной программы завершились досрочно. Помимо Вартаняна, на настиле с оппонентами разобрались Григор Матевосян, Азамат Пшуков и Александр Матмуратов, причём последний предварительно всадил Хавьеру Басурто эффектную «вертушку» в голову. Ярко дебютировал в лиге и экс-чемпион Eagle FC Мехди Дакаев, менее чем за четыре минуты нокаутировавший Эвертома Фрейтаса. Бразилец рухнул на канвас после мощнейшего попадания ногой по корпусу, а добивание лишь поставило точку в противостоянии.