Салихов предположил, что смог бы одержать победу над чемпионом UFC Эдвардсом

Российский боец смешанных единоборств в полусредней весовой категории Муслим Салихов считает, что смог бы на равных противостоять действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата англичанину Леону Эдвардсу.

«У него стиль для меня удобный, у него нет атакующей борьбы, он много бьёт ногами. В стойке я бы с ним спокойно зарубился и ничем бы не уступил», — цитирует Салихова «Матч ТВ».

Салихов является пятикратным чемпионом планеты, многократным чемпионом России и Европы. «Король Кунг-Фу» пришёл в UFC в 2017-м. Под эгидой промоушена он одержал шесть побед при двух поражениях. На счету 39-летнего российского бойца 19 побед (13 нокаутом) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом организации в легчайшем весе.