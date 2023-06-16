Салихов предположил, что смог бы одержать победу над чемпионом UFC Эдвардсом
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger/Zuffa LLC
«У него стиль для меня удобный, у него нет атакующей борьбы, он много бьёт ногами. В стойке я бы с ним спокойно зарубился и ничем бы не уступил», — цитирует Салихова «Матч ТВ».
Салихов является пятикратным чемпионом планеты, многократным чемпионом России и Европы. «Король Кунг-Фу» пришёл в UFC в 2017-м. Под эгидой промоушена он одержал шесть побед при двух поражениях. На счету 39-летнего российского бойца 19 побед (13 нокаутом) и три поражения.
Ранее сообщалось, что Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом организации в легчайшем весе.