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Салихов предположил, что смог бы одержать победу над чемпионом UFC Эдвардсом

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Российский боец смешанных единоборств в полусредней весовой категории Муслим Салихов считает, что смог бы на равных противостоять действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата англичанину Леону Эдвардсу.
Салихов предположил, что смог бы одержать победу над чемпионом UFC Эдвардсом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«У него стиль для меня удобный, у него нет атакующей борьбы, он много бьёт ногами. В стойке я бы с ним спокойно зарубился и ничем бы не уступил», — цитирует Салихова «Матч ТВ».

Салихов является пятикратным чемпионом планеты, многократным чемпионом России и Европы. «Король Кунг-Фу» пришёл в UFC в 2017-м. Под эгидой промоушена он одержал шесть побед при двух поражениях. На счету 39-летнего российского бойца 19 побед (13 нокаутом) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом организации в легчайшем весе.

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