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Мендес: Умар Нурмагомедов — будущий чемпион UFC в легчайшем весе

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Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что Умар станет чемпионом организации в легчайшем весе.
Мендес: Умар Нурмагомедов — будущий чемпион UFC в легчайшем весе
  • Gettyimages.ru

«Умар скоро будет чемпионом. Это «молодой Орёл», двоюродный брат Хабиба. Он будет чемпионом UFC в легчайшем весе. Лучший соперник для него — любой боец из топ-5 рейтинга. Я не вижу ни одного человека, который мог бы побить Умара в его дивизионе», — заявил Мендес в интервью The Schmo.

Он также подчеркнул, что российский боец уже готовится к следующему бою.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов сообщил, что договорился о проведении следующего боя в UFC.

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