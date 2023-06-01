Мендес: Умар Нурмагомедов — будущий чемпион UFC в легчайшем весе
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«Умар скоро будет чемпионом. Это «молодой Орёл», двоюродный брат Хабиба. Он будет чемпионом UFC в легчайшем весе. Лучший соперник для него — любой боец из топ-5 рейтинга. Я не вижу ни одного человека, который мог бы побить Умара в его дивизионе», — заявил Мендес в интервью The Schmo.
Он также подчеркнул, что российский боец уже готовится к следующему бою.
В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.
Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Ранее Умар Нурмагомедов сообщил, что договорился о проведении следующего боя в UFC.