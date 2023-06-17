C троекратным преимуществом по ударам: Немков победил Ромеро и в четвёртый раз защитил титул чемпиона Bellator

Вадим Немков взял верх над Йоэлем Ромером в главном поединке турнира Bellator 297. Россиянин был наголову сильнее кубинца на протяжении большей части схватки и нанёс 143 удара, благодаря чему взял верх единогласным решением судей. Также на шоу в Чикаго очередные победы одержали Гаджи Рабаданов, Тимур Хизриев и Рамазан Курамагомедов. Последний нокаутировал своего соперника Джалила Уиллиса всего за 84 секунды. Продлить успешную серию не сумел лишь Шамиль Никаев, неожиданно уступивший Майку Хэмелу.

На бумаге турнир Bellator в Чикаго должен был стать настоящим пиршеством для отечественных поклонников смешанных единоборств. Изначально на шоу было заявлено сразу семеро российских бойцов, но впоследствии их число сократилось до пяти. Из-за болезни соперника был отменён поединок с участием представителя Fedor Team Никиты Михайлова, а затем шанса войти в клетку лишился и не знающий поражений Имамшафи Алиев, которому предстояла дуэль с бывшим претендентом на титул в среднем весе Остином Вандерфордом. Но даже несмотря на это, уровень ажиотажа высоким. И в большинстве своём это было обусловлено тем, что венчала мероприятие статусная схватка между чемпионом в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и бывшей звездой UFC Йоэлем Ромеро.

При этом для российского спортсмена этот бой был довольно неудобным, ведь в случае успеха он мало что приобретал. Победу над 46-летним кубинцем можно было легко обесценить, напомнив о его возрасте и безуспешных попытках завоевать пояс Абсолютного бойцовского чемпионата. В то время как поражение и вовсе могло серьёзно подпортить реноме Немкова и вычеркнуть его из числа сильнейших в своей категории. Поэтому Вадиму было необходимо не просто брать верх над Йоэлем, но делать это уверенно.

Ромеро избрал на эту дуэль тот же план, что и на предыдущие чемпионские поединки в UFC. Имеющий колоссальные проблемы с выносливостью спортсмен ожидаемо экономил энергию, старался вытягивать на себя Немкова и разяще контратаковать. Но это у него не очень получалось. В первом раунде он отметился лишь одним неплохим лоу-киком, в то время как пропустил очень много. Нельзя сказать, что Вадим куражился и избивал соперника, но использовал практически весь свой арсенал, атакуя то комбинациями, то размашистыми «вертушками», попутно пресекая попытки выпадов точными прямыми.

И с течением времени Немков доминировал всё больше. К середине третьего раунда Ромеро стал выглядеть ещё более уставшим, а в один момент вовсе перестал сопротивляться — встал спиной к сетке и ушёл в глухую оборону. Так он делал и раньше, но на этот раз резко отвечать не получалось. Атаки с наскока пресекались, лоу-кики перестали доходить. Воодушевить фанатов кубинца мог разве что эпизод в концовке отрезка, когда сам Вадим поскользнулся и дал Йоэлю немного поработать сверху, но продлилось это недолго.

В преддверии чемпионских раундов было несколько вопросов, на которые предстояло найти ответ. Сумеет ли россиянин провести эту схватку без ошибок? Продемонстрировал ли кубинец всё, что задумал? Не скажется ли на Немкове весогонка? За несколько дней до шоу тот открыто признавался, что с годами ему всё тяжелее укладываться в лимит полутяжёлого веса, из-за чего он задумался о смене категории. И оставалось лишь догадываться, как это может повлиять на его выступление в данном бою.

Но в этот раз негативные последствия сгонки так и не проявились. Немков провёл все 25 минут в высоком темпе и ничего не позволил сделать Ромеро, отработав практически идеально. Да, повторить достижение Рафаэля Кавальканте и нанести оппоненту второе поражение нокаутом в карьере он не сумел, но был гораздо активнее, точнее и разнообразнее, так и не угодив в расставленные Йоэлем ловушки. В концовке серебряный призёр Олимпийских игр по вольной борьбе совсем отчаялся и прибегнул к борьбе, но лишь немного скрасил впечатление от своего блëклого выступления. По числу точных ударов россиянин в три раза превзошёл кубинца (143:47) и выиграл единогласным решением (49:46), в рекордный, четвёртый раз защитив пояс в категории до 93 кг.

«Для меня гордость — побывать в клетке с таким бойцом. У него очень крепкая голова, он очень сильный для своих лет. Я им восхищаюсь… Меня смутило, как много ударов он смог принять. Но я видел, что он играет на публику и вытягивает меня на себя. Поэтому не лез на его дистанцию, старался разбивать со своей, но он очень крепкий», — сказал Немков.

Помимо Немкова, на Bellator 297 преуспели ещё трое россиян. Оступился лишь ранее не знавший поражений Шамиль Никаев, не сумевший продлить серию из десяти побед. Причём остановил его не звёздный оппонент, а Майк Хэмел, которого ранее без особых проблем «разобрал» Усман Нурмагомедов. Но его соотечественнику не хватило выносливости. В первом раунде он чуть было не нокаутировал американца, но потратил слишком много сил и провалил два оставшихся. В итоге один судья определил ничью, а двое встали на сторону его противника.

В отличие от него, Тимур Хизриев был очень хорош на протяжении всех 15 минут, практически не оставляя надежд на успех Ричи Смуллену. Россиянин легко переводил ирландца на канвас, где уверенно контролировал, попутно проверяя на крепость корпус и голову. Но довольно уверенно смотрелся и в стойке, встречая противника размашистыми правыми кроссами и фронт-киками.

Хизриев немного сбавил в заключительном отрезке, не лучшим образом проявив себя в паре разменов, но в концовке вновь продемонстрировал свои борцовские навыки и зацементировал победу. Все трое судей отдали ему своё предпочтение (30:27) и позволили улучшить свой идеальный рекорд, который теперь составляет 13-0.

Акцент на грэпплинге ожидаемо сделал и Гаджи Рабаданов, экзаменовавший дебютанта Bellator Питера Бюиста. С первых же секунд он бросился в ноги и принялся «утюжить» голландца на земле, но ближе к концу раунда дал тому оказаться сверху. Правда, с серьёзными проблемами россиянин не столкнулся, уверенно отзащищавшись на спине.

Мастер-класс по борьбе продолжился и после перерыва, правда, на этот раз перехватить инициативу у Бюиста не получилось. Рабаданов дважды был в шаге от досрочной победы, но сначала не сумел набросить удушающий сзади, а затем — должным образом затянуть ручной треугольник. Взять верх в шестой схватке подряд Гаджи не помешал неудачный заключительный раунд, в ходе которого он сначала немного пропустил, а затем попался на удушающий, но выдержал. И сделал заявку на попадание в топ-5 лёгкого дивизиона.

В свою очередь, Рамазану Курамагомедову потребовались рекордные для него 84 секунды, чтобы «вырубить» Джалила Уиллиса и выиграть 11-й бой в карьере. В самом дебюте поединка он попал коленом в голову оппоненту и отправил его на настил, после чего довершил начатое. И это было неожиданно, ведь ранее он лишь раз брал верх нокаутом. В апреле 2017-го он ударом по корпусу расправился с Юкинори Аказавой на турнире ACB 57.

Также шоу в Чикаго запомнилось очередным триумфом Серхио Петтиса, помешавшего Патрисио Фрейре стать чемпионом в двух дивизионах. А также триумфом Кори Андерсона, сломившего сопротивление Фила Дэвиса. И тем самым вновь обозначившего свои притязания на трофей Немкова.