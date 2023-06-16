Появилось видео, как Макгрегор заходит в туалет с обвинившей его в изнасиловании девушкой
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Инцидент произошёл 9 июня после четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера. Представители бойца называют эти обвинения ложными.
Ранее сообщалось, что полиция Майами начала расследование в отношении Макгрегора из-за обвинений в изнасиловании.