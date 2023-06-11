Навстречу Махачеву: Оливейра нокаутировал Дариуша в первом раунде, а Нуньес объявила о завершении карьеры на UFC 289

Чарльз Оливейра уверенно победил Бенэила Дариуша в бою, который с большой долей вероятности станет претендентским в лёгком весе. Поединок продлился всего четыре минуты и десять секунд. Бразилец в концовке раунда нанёс мощный хай-кик, а затем добил соперника в партере. В главном событии UFC 289 Аманда Нуньес в шестой раз защитила чемпионский пояс в легчайшем весе у женщин и объявила о завершении карьеры.

Успешное возвращение Оливейры

Первый турнир UFC в Канаде за четыре года подарил болельщикам сразу два ярких поединка. В соглавном должны были встретиться Чарльз Оливейра и Бенэил Дариуш. Фактически речь шла о претендентском бое в лёгком весе, хотя официально об этом не объявлялось.

Однако Дана Уайт на пресс-конференции перед событием прямо намекнул, что дальнейшее противостояние победителя с Исламом Махачевым имеет смысл. Сам россиянин пожелал удачи бразильцу и посоветовал ему в случае успеха попросить руководителя промоушена о новой встрече с ним. В свою очередь американец пообещал устроить бунт, если ему не предоставят возможность побороться за чемпионский пояс, упомянув о неких обещаниях.

Изначально первый и четвёртый номера рейтинга легковесов промоушена должны были сойтись ещё в начале мая, но бой перенесли на месяц из-за травмы Оливейры. А потому было очень интересно посмотреть, в каком состоянии находится Чарльз после болезненного поражения от Махачева осенью прошлого года. Сам он заверял, что его целью в настоящий момент является возвращение титула.

Для Дариуша же это была прекрасная возможность наконец сделать предпоследний шаг к олимпу своей категории. 34-летний американец иранского происхождения шёл на серии из восьми побед и, по мнению многих специалистов, был недостаточно отмечен руководством. В случае же поражения от одного из главных конкурентов Бенэил рисковал оказаться отброшенным в рейтинге.

В результате бразилец наглядно продемонстрировал, что полностью восстановился после неудачи как физически, так и психологически и готов к новому шансу. Одного из самых опасных соперников дивизиона он одолел всего за четыре минуты и десять секунд, продемонстрировав великолепную физическую готовность.

При этом поединок начался для него нелегко. После обмена жёсткими ударами Бенэил сумел сбить бывшего чемпиона с ног. Его положение в партере казалось максимально невыгодным. Оливейра попал под град ударов локтями и хаммерфистами.

Однако Да Бронкс грамотно защищался в борьбе и не позволял оппоненту забить себя. В итоге тот вымахался и потратил много сил, не достигнув главной цели. Латиноамериканец моментально этим воспользовался, попытавшись зайти на скручивание пятки. Дариуш сумел выбраться из опасной ситуации, и дальше встреча прошла в стойке.

Это стало предвестником конца, поскольку оппонент почувствовал слабину и не собирался затягивать поединок. Решил его судьбу классный правый хай-кик. Следом Оливейра отправил пару точных боковых рукой и прижал соперника к сетке. Тот попытался спастись в борьбе, но лишь ухудшил своё положение. В партере бразилец сделал то, что умеет лучше всего, — добил конкурента.

За 50 секунд до первого перерыва рефери вынужден был досрочно остановить бой. Таким образом, Чарльз одержал 22-ю победу в UFC и четвёртую — нокаутом либо техническим нокаутом. Неудивительно, что он не скрывал эмоций и, запрыгнув на сетку, потрясал кулаками, приветствуя публику.

«Привет, Ванкувер! Привет, Канада! Спасибо большое всем за поддержку. Я был чемпионом и остался им, пускай пока без пояса. В прошлом поединке вы увидели, как я дрался на 20%, а теперь — на 100%. Я готов к новому вызову и к новому чемпионскому бою. Давайте это сделаем. Всегда говорили, что эти руки — тяжёлые. Я готов нокаутировать всех», — заявил он.

Тут же Оливейре сообщили, что Махачев смотрел данный поединок. Бразилец вновь запрыгнул на сетку и попросил у публики крикнуть, кто тут настоящий чемпион. Присутствующие на трибунах буквально искупали его в овациях. К слову, сам Ислам поздравил соперника с успешным возвращением и намекнул на возможный реванш.

«Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни», — написал россиянин в социальных сетях.

Последний бой Нуньес

В главном же событии вечера свой титул в легчайшем весе у женщин в очередной раз предстояло защищать Аманде Нуньес. Впервые она завоевала его ещё в 2016-м и затем провела пять успешных защит, пока мощную поступь бразильянки в конце 2021-го сенсационно не прервала Джулиана Пенья. Спустя полгода Львица взяла у американки реванш. Как раз в Канаде должен был состояться их третий бой.

Однако из-за перелома ребра Пенья снялась с турнира за месяц до него, и её место заняла далеко не такая именитая Ирэн Алдана. Опытная мексиканка за семь лет пребывания в UFC ни разу не дралась за пояс, зато могла похвастать серией из двух побед подряд нокаутом, в том числе над Яной Куницкой. Неудивительно, что Нуньес считалась явным фаворитом.

Своё звание она полностью оправдала. В первом раунде сопернице пришлось буквально выживать в октагоне. Сперва чемпионка пробила несколько опасных лоу-киков, а затем отправила её на канвас. Лишь чудом претендентке удалось встать на ноги и продолжить бой. Во втором отрезке Аманда больше работала на дистанции, но всё равно спокойно набирала очки.

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В третьей пятиминутке бразильянка решила не затягивать противостояние и намного активнее пошла вперёд. Ей быстро удалось снова перевести оппонентку в партер, где она попыталась найти возможности для приёма, но не преуспела. Львицу это не сильно огорчило, и после перерыва она избрала новую тактику — избиение Алданы джебами. В любом случае шансов у Ирэн не было.

Однако мексиканка может гордиться уже тем, что выстояла в сражении с одним из сильнейших бойцов UFC. Заключительный отрезок соперницы вновь провели в партере, но досрочную победу никто одержать не сумел. Преимущество бразильянки было слишком велико, чтобы у судей возникли хоть какие-то вопросы. Все трое отдали ей уверенную победу — 50:44, 50:44, 50:43. Внушительной оказалась и статистика. Например, Нуньес нанесла 142 акцентированных удара, тогда как оппонентка — 41. В частности, Аманда 97 раз попала по голове американке, тогда как та ответила 25 попаданиями. Колоссальным оказалось и преимущество в партере — 22 удара в граунд-энд-паунд против двух.

Львица провела шестую защиту в легчайшем дивизионе UFC, а после объявила о завершении карьеры.

«Моя мама давно просила меня принять это решение, она устала от боёв. Я хочу наслаждаться жизнью. Хочу путешествовать, проводить время с семьёй. Всегда знала, что завоюю чемпионский пояс. Но два пояса — это невероятно», — призналась легендарная бразильянка.