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Махачев: поздравляю Оливейру, но всё же в этой игре есть уровни

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на победу Чарльза Оливейры над Бенэилом Дариушем в поединке турнира UFC 289.
Махачев: поздравляю Оливейру, но всё же в этой игре есть уровни
  • Gettyimages.ru

«Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни», — написал Махачев в соцсетях.

Бой, который прошёл в канадском Ванкувере, завершился победой бразильского спортсмена нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Оливейра одержал 34-ю победу в карьере при девяти поражениях. В активе Дариуша 22 победы, пять поражений и ничья.

Ранее сообщалось, как Оливейра прокомментировал победу над Дариушем в поединке турнира UFC 289.

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