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Дариуш: бой мечты — с Хабибом Нурмагомедовым

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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш рассказал, с кем мечтает провести бой.
Дариуш: бой мечты — с Хабибом Нурмагомедовым
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«В идеале мой бой мечты — с Хабибом Нурмагомедовым. Это лучший легковес в мире. Я бы хотел после побед над Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым встретиться с Хабибом, но, очевидно, этого никогда не будет», — приводит слова Дариуша All Star.

Бой Оливейры и Дариуша должен был состояться 7 мая на турнире UFC 288, но из-за травмы бразильца поединок перенесли на турнир UFC 290, который состоится 11 июня.

В активе Оливейры 33 победы и девять поражений. На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее перчатки Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за $20 тыс.

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