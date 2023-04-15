MMA Orbit: бой Оливейра — Дариуш на турнире UFC 288 не состоится

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра не сможет выступить на турнире UFC 288 из-за травмы.
MMA Orbit: бой Оливейра — Дариуш на турнире UFC 288 не состоится
  • Gettyimages.ru

Как сообщает MMA Orbit, бразилец не сможет выйти в октагон из-за травмы. О характере повреждения пока не сообщается.

По информации источника, UFC ищет новую дату для данного поединка.

Бой Оливейры и Дариуша должен был состояться 7 мая на турнире UFC 288.

В активе Оливейры 33 победы и девять поражений. На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.

Ранее Сен-Пьер заявил о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

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