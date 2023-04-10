Сен-Пьер заявил о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

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Бывший трёхкратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадец Жорж Сен-Пьер высказался о возможном поединке с экс-чемпионом организации в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Сен-Пьер заявил о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Поединок с Нурмагомедовым? Ходит много слухов. Знаете, если всё хорошо организовать, а деньги отправить на благотворительность, то вполне. Я бы снова вышел в октагон, но не для того, чтобы доказать, что я сильнейший боец в мире, я больше не заинтересован в этом.

О выступлении в грэпплинг-поединке я бы подумал. Никогда не говори никогда», — приводит слова Сен-Пьера MMAFightingonSBN.

41-летний канадский боец закончил профессиональную карьеру в смешанных единоборствах (MMA) в 2019 году, 34-летний россиянин – в 2020-м.

Ранее Нурмагомедов анонсировал возвращение в спорт.

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