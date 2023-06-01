«Скоро будет чемпионом»: дебют Шарабутдина Магомедова в UFC — одно из самых ожидаемых событий года в MMA

На протяжении последних лет Шарабутдин Магомедов остаётся одним из самых обсуждаемых российских бойцов MMA. За пять лет он одержал 11 побед, десять из которых — нокаутом, а в конце 2022 года подписал контракт с UFC. И хотя в октябре он проведёт лишь первый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате, уже сейчас многие называют его одной из будущих звёзд дивизиона и конкурентом Исраэля Адесаньи.

Россия продолжает на постоянной основе поставлять новых перспективных спортсменов в зарубежные MMA-промоушены. За последние несколько лет успели зажечься звёзды братьев Усмана и Умара Нурмагомедовых, в элиту тяжёлого веса ворвался Сергей Павлович, а Ислам Махачев взобрался на трон лёгкого дивизиона UFC. И многие эксперты и болельщики полагают, что в скором времени в Абсолютном бойцовском чемпионате может появиться ещё один яркий представитель страны. Речь идёт о Шарабутдине Магомедове, продолжающем подготовку к дебюту в крупнейшей лиге планеты.

Восхождение Шары Буллета на вершину российских смешанных единоборств началось в середине 2021-го. В начале года он одержал пару побед в организации «Наше дело» и тем самым привлёк к себе внимание не только широкой аудитории поклонников поп-MMA, но и руководства AMC Fight Nights. Там он провёл три поединка, в каждом из которых выиграл нокаутом. Сначала Магомедов коленом вырубил Якуба Кадиева, затем поймал на встречном движении Михаила Аллахвердяна, а после этого выдал один из самых ярких «финишей» года. На 13-й секунде второго раунда он умопомрачительным хук-киком отправил на канвас Жоэля дос Сантоса и укрепился в числе главных талантов отечественных боевых искусств.

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К этому моменту в активе бойца значилось семь побед подряд, причём каждая из них была досрочной, но на этом он не остановился. В 2022 году он провёл ещё три схватки по правилам MMA и каждый раз выходил триумфатором. Остановить его не смогли ни крепкий Сергей Мартынов, ни Михаил Рагозин, долгое время считавшийся одной из главных надежд RCC. Шара Буллет оправдывал статус мастера спорта по тайскому боксу и кикбоксингу и избивал обоих соперников с дальней дистанции, практически не позволяя им подобраться к себе.

Правда, Рагозин сумел сделать то, что не удалось другим соперникам Магомедова. Пусть он и уступил, но сумел продержаться все запланированные три раунда, проиграв лишь решением судей. И тем самым прервал серию Шарабутдина из девяти досрочных побед.

Безусловно, серия доминирующих выступлений и яркий атакующий стиль не могли не привлечь внимание фанатов. По манере ведения боя Магомедов напоминал смесь Забита Магомедшарипова и Стивена Томпсона, в своё время также прославившегося в кикбоксинге. Причём по уровню оказываемого давления и выносливости он ничуть не уступал коллегам, а даже превосходил их. В отличие от соотечественника, он был способен работать в одном темпе на протяжении всех 15 минут, что подтвердил в той же дуэли с Рагозиным.

Неудивительно, что его успехи привлекли внимание мировых промоушенов и известных агентов. 26 декабря 2022-го Магомедов подписал контракт с Али Абдель-Азизом, известным по сотрудничеству с Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым и Камару Усманом, а спустя всего три дня стало известно о достижении соглашения с UFC. И это событие удивило даже Камила Гаджиева.

«Я и хотел этого и одновременно в это не верил, потому что у Шары есть определённый дефект (проблемы с правым глазом. — RT). Я всё думал, что он не пройдёт комиссию. Но Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов знают своё дело хорошо. Уверен, они проконсультировались, и поэтому Шара в UFC», — сказал глава AMC Fight Nights в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Правда, если изначально дебют Магомедова в UFC планировался на май-июнь, то впоследствии был перенесён на более позднее время. И в соцсетях многие предположили, что таким образом лига дала спортсмену дополнительное время на очистку организма от запрещённых препаратов. И он сам это косвенно подтвердил.

«Я же не скрываю. Я мог что-то употреблять в течение какого-то времени, потому что я же никогда не был в USADA. Я даже не знаю, какие препараты туда входят. Много, может быть, запрещённых вещей, которых я просто даже не видел. Мне сказали выпей — и я выпил. Они мне сказали сообщить, что я принимал, потому что даже в простых таблетках бывают стероиды в каких-то количествах. Мне пришлось вспомнить болезни и что я пил когда-либо, что использовал во время подготовки. Скинул список того, что я в течение года принимал. Они мне сказали: «Если вот это всё мы у тебя обнаружим, то прощается, но больше нельзя ничего употреблять», — цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

Согласно последней информации, первая схватка с участием Магомедова в UFC состоится в октябре на турнире в Абу-Даби. При этом в команде спортсмена уже знают имя его будущего оппонента, но пока не раскрывают его.

«Это будет топовый боец. Шара скоро будет чемпионом UFC. Как я говорил это четыре года назад, сейчас тоже говорю. Сейчас уже все об этом говорят, Шара будет чемпионом UFC», — сказал тренер средневеса Гор Азизян.

Безусловно, понять оптимистичный настрой специалиста несложно. Представители бойцов зачастую выдают желаемое за действительное и всячески пытаются подогревать интерес к своему воспитаннику, набивая ему цену. Но в этом случае с точкой зрения Азизяна согласны и многие другие. Тот же Гаджиев или Саид Нурмагомедов, в настоящее время выступающий в легчайшей категории UFC.

«Я думаю, у него очень хорошие перспективы, потому что он хороший и зрелищный боец, умеет отправлять соперников в нокауты и является хорошим ударником. В этом весе почти все ударники, поэтому, я думаю, он хорошо себя там покажет», — цитирует Нурмагомедова Metaratings.

Действительно, средний вес чемпионата составляют сплошь специалисты по работе в стойке. К ним можно отнести как владеющего поясом Исраэля Адесанью, так и всех представителей первой пятёрки, включая заявившего о переходе в полутяжёлый дивизион Алекса Перейру. Роберт Уиттакер, Марвин Веттори, Джаред Каннонир, Пауло Коста — все они предпочитают соревноваться в ударной технике и в редких случаях провоцируют переводы в партер. И это пойдёт на пользу Шарабутдину, обладающему великолепными навыками в данном аспекте.

Вопрос лишь в том, готов ли Шара Буллет уже сейчас сразиться с бойцом топ-уровня, о котором говорит Азизян. Ведь пусть в России тот и отправлял на настил почти всех визави, крайне редко встречался с по-настоящему сильными противниками. В первые год карьеры он бился исключительно с джорнименами, а Джиаидайер Айли и Ешан Ерсен и вовсе имели лишь один профессиональный бой на двоих к моменту встречи с Магомедовым.

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Но и впоследствии на его пути попадались не самые сильные оппоненты. Вспомнить тех же Кадиева (ныне 4-3) и дос Сантоса (16-9), а также Родриго Карлоса, который проиграл в последних пяти из семи дуэлей. В последнем же поединке он нокаутировал ещё менее статусного Кушала Вяса. К тому турниру уроженец Тайваня подходил с семью победами и шестью поражениями, но впоследствии уступил ещё трижды (7-9).

И это заставляет задуматься, готов ли Магомедов к сражениям с соперниками калибра Марвина Веттори, о желании подраться с которым он говорил сам. На первый взгляд, может показаться, что по уровню мастерства и арсеналу в стойке тот не может с ним сравниться, но впечатление может быть обманчивым. Ведь если итальянец уже успел проверить свои силы в дуэлях Адесаньей, Уиттакером, Костой и многими другими, то Шара Буллет — нет. Так или иначе, эта схватка вряд ли состоится в ближайшем будущем. В июне экс-претендента на титул UFC ждёт битва с Каннониром, а уже в октябре вновь войти в октагон он вряд ли сумеет.

Но на ближайшие месяцы планы расписаны не только у Веттори, но и у большинства других звёзд среднего дивизиона. Сейчас бои не назначены лишь у Романа Долидзе, Дерека Брансона, Джека Херманссона и Келвина Гастелума. И организация поединка с одним из них кажется гораздо более приемлемым вариантом для Шарабутдина. С первыми двумя он сможет в полной мере продемонстрировать ударную технику, с оставшимися — доказать, что способен справляться с сильными борцами. А после этого можно будет задуматься и о чём-то более серьёзном. И если всё сложится, то получение статуса первого претендента не заставит себя долго ждать.