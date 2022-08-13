Шарабутдин Магомедов бросил вызов Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов вызвал на поединок Александра Шлеменко.

«Александр Шлеменко, я знаю, что у тебя через две недели бой с неизвестным сербским бойцом, у которого в последних четырёх боях три поражения. Так что, если что, я готов выйти на замену. Здесь такой принцип — чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими. Поэтому если ты признаешь, что я №1, я не буду претендовать на бой с тобой», — цитирует Буллета Sport24.

Напомним, что россиянин 13 августа дебютировал в лиге RCC с победы над лидером в среднем весе Сергеем Мартыновым. Магомедов оформил нокаут и завершил поединок до третьего раунда.

Следующим соперником Шлеменко будет серб Александр Илич. Поединок между спортсменами должен пройти в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа.

На счету 37-летнего россиянина 61 победа при 13 поражениях. В активе 33-летнего серба 15 боёв, в которых он одержал 11 побед.

Ранее Илич высказался о поединке с Шлеменко в рамках турнира RCC 12.