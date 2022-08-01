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Илич высказался о предстоящем поединке с Шлеменко в рамках турнира RCC 12

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Сербский боец MMA Александр Илич высказался о поединке с Александром Шлеменко в рамках турнира RCC 12.
Илич высказался о предстоящем поединке с Шлеменко в рамках турнира RCC 12
  • AP

«В погоне за легендой, чтобы стать легендой! Шлеменко — один из моих кумиров, для меня большая честь разделить с тобой клетку!» — написал Илич в соцсетях.

Бой между россиянином и сербом возглавит турнир RCC 12 в Екатеринбурге 26 августа.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа при 13 поражениях. В активе 33-летнего серба 15 боёв, в которых он одержал 11 побед.

Ранее Шлеменко отреагировал на назначение титульного боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Исламом Махачевым и обладателем пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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