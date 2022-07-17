Шлеменко — о поединке Оливейры и Махачева: для Ислама это бой всей жизни
- РИА Новости
«Для Ислама Махачева это будет бой всей его жизни, потому что он столько времени к нему шёл. Я очень хорошо оцениваю его шансы на победу. Потому что у Оливейры не получится чем-то удивить его в борьбе, а в стойке Махачев выглядит явно лучше. Моё мнение — Чарльз Оливейра является очень даже удобным соперником для Ислама», — приводит РИА Новости слова Шлеменко.
Он также заявил, что в случае победы Махачева в какой-то степени получится повторение бойцовского пути Хабиба Нурмагомедова, за исключением количества поражений. По его словам, Хабибу будет приятно, если Ислам станет чемпионом в той же весовой категории.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Ранее Оливейра прокомментировал анонс боя с Махачевым в рамках турнира UFC 280.