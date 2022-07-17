Оливейра отреагировал на назначение боя с Махачевым на UFC 280

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал анонс боя с российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Исламом Махачевым в рамках турнира UFC 280.

«Погнали. Собираюсь встретиться с Исламом Махачевым на UFC 280 в Абу-Даби 22 октября», — написал Оливейра в своих социальных сетях.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что Оливейра и Махачев проведут поединок на турнире UFC 280.