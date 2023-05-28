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Тренер Стерлинга: UFC сделал Ислама Махачева своим любимчиком

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Рэй Лонго, тренер ямайского чемпиона мира UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, обвинил руководство чемпионата в непоследовательной политике по отношению к бойцам.
Тренер Стерлинга: UFC сделал Ислама Махачева своим любимчиком
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, это непоследовательно: Ислам Махачев не дрался целый год, а Стерлинг должен драться каждые два месяца. Это похоже на фаворитизм, UFC делает себе любимчиков. Вот в чём проблема», — цитирует Лонго MMA News.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски состоялся в феврале на турнире UFC 284. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее российские бойцы UFС приняли решение отказаться от интервью CNN.

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