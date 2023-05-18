Российские бойцы UFC отказали в интервью изданию CNN

Российские бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) приняли решение отказаться от интервью CNN.

Как сообщает пресс-служба ресурса, представители телеканала, интересовавшиеся связью российских бойцов UFC с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который находится под санкциями США, пытались связаться с 20 россиянами, но никто из них не стал давать комментарии по данному поводу.

Ранее сообщалось, что новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер сказал о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски.