Хукер: понимаю, почему Махачев не захотел незамедлительный реванш с Волкановски

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски.

«Если вы пересмотрите их бой, то станет понятно, почему Махачев не захотел незамедлительный реванш с Волкановски? Понимаете, о чём я? Там был очень близкий бой, победа могла достаться любому», — цитирует Хукера Submission Radio.

Последний поединок Махачева с Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести следующий бой в Абу-Даби.